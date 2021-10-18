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【全民造星】ANSONBEAN突現身應援　原答謝豆粉卻反被感動

娛樂 19:00 2021/10/18

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

ANSONBEAN跟一班豆粉合照。

正式出道3個月的ANSONBEAN（陳毅燊），最近多個品牌廣告舖天蓋地面世亮相，日前「豆粉」（其粉絲暱稱）豆粉相約在尖東一個廣場外大型電視屏幕前，為偶像全新手機廣告打卡和準備應援心意咭，ANSONBEAN突然驚喜現身，豆粉排隊合照送禮物，結果他反被感動。

寵粉的ANSONBEAN 新歌《you made my day》不但甜到漏，而且暗藏送給豆粉慶祝FansClub一周年禮物。當ANSONBEAN得知豆粉們相約尖沙咀打卡之後，特別在工作檔期抽空半小時，親自到場送上驚喜。

當日下午豆粉抵達相約地點，從歌迷會領取心意咭後，各自動筆寫下對ANSONBEAN的說話，然後在電視屏幕下有秩序地排好隊形影大合照。當中有人拿著應援手幅、英文字名燈牌，其中兩位豆粉分別亮起「陳」和「毅」字的燈牌時，發現「燊」字燈牌失蹤，擾嚷期間，突然有一個穿著工人褲的男仔，拿著「燊」字燈牌，從遠處飛奔衝入「豆粉」人群中，原來是ANSONBEAN本人，豆粉們驚喜尖叫，有人更開心到掩咀。

驚喜現身。

大合照後，豆粉們有秩序地排隊與ANSONBEAN逐一合照並送上寫好的心意咭，無論做心心手勢、摸頭殺、錄鬧鐘鈴聲等，ANSONBEAN都有求必應。
雖然全程戴口罩，但不少途人眼利認出，讚他好靚仔和鼓勵，簽名合照他都一一照辦。

離場前，ANSONBEAN對豆粉說：「我今日真係好開心，多謝大家，仲見到一啲新面孔。多謝你哋送畀我嘅訊息（心意咭），我一定逐個慢慢睇晒。再帶多啲好嘅作品畀大家，希望快啲再見到你哋。」離開前他叮囑豆粉回家路上小心，非常窩心。

同場加映：楊潮凱訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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