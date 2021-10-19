【西環謀殺案】石籬天主教中學舊生會悼韋劍雄校友　冀籌款助死者家屬【附捐款詳情】

▲ 石籬天主教中學校友悼韋劍雄校友，冀籌款助死者家屬。（石籬天主教中學舊生會FB截圖）

的士司機韋劍雄上周於西環遇襲身亡，疑兇於南丫島落網（詳情即看：【下一頁】）。據了解，死者生前是一家經濟支柱，育有3名子女，最小的兒子年僅9歲。石籬天主教中學校友會周日（17日）表示，的士司機韋劍雄先生是石籬天主教中學的校友，為韋劍雄校友突遇飛來橫禍深感哀傷，將會為韋校友家人發起籌款，希望能為韋校友的家人送上一點溫暖和幫助。

石籬天主教中學舊生會在社交平台發文，指上周被殺害的的士司機韋劍雄先生是石籬天主教中學的校友，1987年入讀中一。韋劍雄校友是家中的經濟支柱，也是位盡責、顧家的父親和丈夫。對於韋校友一家頓失經濟支柱，深感哀傷。因此校友會幹事會議決，為韋校友家人發起籌款，有意捐助的老師和校友，在10月31日前將捐款轉賬到校友會恒生銀行帳戶，校友會會將收到的捐款直接交予韋劍雄校友家人。

捐款詳情：

如以支票付款，支票抬頭可書「石籬天主教中學校友會」/ “Shek Lei Catholic Secondary School Alumni Association”」，收據正面請寫上中文全名、聯絡電話並請註明為 「韋劍雄校友籌款」；電郵至校友會 ShekTinAlumni@gmail.com 或 WhatsApp 至+852-6737-2077

如在銀行入數，可於截止日期前（10月31日）將捐款轉帳到校友會恆生銀行戶口 (024) 369-385893-001

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記者：余思嵐