【食不安心】將軍澳茶餐廳員工疑用同一手套　抹鞋底兼上菜惹網民非議

▲ 有網民爆料，指在將軍澳一間連鎖茶餐廳用膳時，意外發現有店員在戴上膠手套的情形下抹鞋，憂心食物被污染。

食不安心，昨日有網民爆料，指在將軍澳一間連鎖茶餐廳用膳時，意外發現有店員在戴上膠手套的情形下抹鞋，憂心食物被污染。事件引來網上議論紛紛，有人留言認為類似事件屢見不鮮：「你睇唔到嘅仲多。」

有網民昨日在Facebook群組「中伏飲食報料區」上載一段維時數秒的影片，指自己晚市時段在將軍澳一間連鎖茶餐廳用餐期間，目睹一名戴上藍色膠手套的餐廳員工在抹鞋底，擔心員工之後用同一手套接觸食物，會令食物被染污：

員工帶（戴）左藍色膠手套，用黎上菜保持衛生，但佢竟然用同一對手套黎抹鞋底，救命

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爆料網民指，事後獲店方回應：「區域管理層已即時跟進及到店訓示及警告有關員工正確做法，加強衛生意識；分店經理亦會監察其表現，避免同類事件再發生，請給予我們機會作改善，謝謝您的支持。」

事件引來不少網民留言，有網民聲稱亦曾目擊同類型事件，亦有人笑言「戴手套是為了保障自己」，點擊睇網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣