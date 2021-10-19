【換命真相】劉佩玥連續3劇剋死老公　挑戰楊卓娜成大台御用寡婦

▲ 劉佩玥挑戰楊卓娜做大台御用寡婦。

正所謂大台劇集有宣萱出現一定有綁架、有鄭子誠一定有陰謀，至於有楊卓娜出現呢？那麼一定有死老公的情節，因此楊卓娜被戲稱為TVB劇御用寡婦。

不過，近期似乎劉佩玥（Moon）要挑戰楊卓娜大台御用寡婦位置，因為劉佩玥在今年內播出的劇集《逆天奇案》、《把關者們》、《換命真相》內，她連續3劇由未婚夫到丈夫都無一幸免地被剋死，令阿Moon成為TVB新一代御用寡婦。

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《逆天奇案》為未婚夫復仇

雖然都成為「寡婦KOL」，但楊卓娜與劉佩玥所演的寡婦卻不同類型，楊卓娜專演性格溫純的柔弱寡婦，相反劉佩玥演性格倔強的剛強寡婦。

劉佩玥在《逆天奇案》演的尤麗是最可怕的寡婦，她因為未婚夫宋達（張彥博飾）死於飛虎隊槍下，因此誓向飛虎隊報復。之後好嫁予有錢仔魏子樂（張頴康飾），然後夫婦二人合謀策劃殺飛虎隊。最後，魏子樂吸入過量一氧化碳後死亡。

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《把關者們》堅強照顧兒子

至於在《把關者們》，劉佩玥飾演海關毒品調查課見習督察方晴朗，與做消防員的潘Sir（黃庭鋒飾）育有一子，本來生活幸福，可是潘Sir在起火現場救人時遇上爆炸，並被硬物擊中頭部，最後殉職。

寡婦方晴朗堅強地獨力照顧兒子（何珀廉飾）及奶奶（韓馬利飾），後來因為她與同事陳家興（陳家樂飾）經常見面令奶奶不滿，她亦不會啞忍，勇敢當面向奶奶解釋清楚。

劉佩玥於《把關者們》演與丈夫別離一幕，獲網民讚演出感人。至於在《逆天奇案》演復仇女一角，更被指比同劇女主角更搶鏡。

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《換命真相》倀雞寡婦

至於台慶劇《換命真相》在昨晚（10月18日）才首播，劉佩玥飾演的楊紫山（Purple飾）一出場講她的丈夫逝世，因此被奶奶（劉桂芳飾）怪責，不過倀雞Purple的絕不好欺負，反過來罵奶奶。

不過Purple不只經歷一次死老公，她前後共有兩段婚姻，但兩任丈夫均去世，往後的劇情將有所交待，劉佩玥果然是大台新一代御用寡婦，所演角色的「剋夫能力」可說超強勁。

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