【離地租盤】九龍城800呎唐5樓零裝修月租$2.2萬　網民︰名牌校網擺明搶家長錢

▲ 有業主將九龍城800呎零裝修唐5樓，離地開價月租$2.2萬。

有家長為了孩子可以報讀心儀的校網，不惜搬屋，有唐樓業主瞄準此「商機」，在租買樓宇網上群組公開找租客，位於九龍城800呎的零裝修唐5樓，進取地高開月租$2.2萬，震驚一眾網民。

該名網民昨日（18日）在facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」發帖，只是一天就引起逾150個留言，相較群組其他帖子吸引了很多網民注意，原因不是它屬筍盤，而是網民斥發帖者「究竟係幾大勇氣先會開$22,000」，難以理解何以如此開高價。

▲ 樓下沒有大閘，而且有賓館，人流複雜。（facebook圖片）

800呎唐5樓月租$2.2萬

帖文標明的文字資料不多，附有多張相片，包括租盤的內部及街外環境，明顯位於九龍城，唐樓沒有裝修，廁所及廚房殘舊，最大問題是沒有𨋢，唐5樓即要行多達6層樓梯，很辛苦。此外，樓下沒有鐵閘，更有賓館，保安未見理想，發帖者未有文字上提及以上狀況，而是列出以下「賣點」︰

九龍塘太子道西 （唐五樓），2巨房1巨廳，特長免租期，806呎$22,000/mth；光猛、名牌校網、實用，2分鐘到宋皇臺站，飲食購物交通方便，業主盤免佣包差管，只求好租客，還價即成。

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雖然業主標明是「九龍塘」，但租盤屬於九龍城，網民斥責有誤道之嫌，留言諷刺「九龍城定九龍塘 ，開咗個地鐵站扮上菜」、「九龍城同九龍塘差一個字，差唔多啫 」、「仲要嗰度根本唔係九龍塘，九龍城當九龍塘，咁石硤尾都係九龍塘啦 」。

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名牌校網吸引家庭租客

帖文當中標明「名牌校網」，有心水清網民估計是「呢啲擺明名校網，搶家長錢」，租盤的地點是太子道西， 若果真的是「名牌校網」，就屬於41校網，範圍覆蓋九龍城、九龍塘、筆架山道、廣播道等，屬41校網的熱門小學有拔萃小學、嘉諾撒聖家學校 、喇沙小學、瑪利諾修院學校（小學部）等。可是，太子道西的交界另一邊覆蓋34校網，相較之下，該區小學不算非常熱門及名牌校，有網民質疑該處並非41校網。

▲ 41校網範圍。（教育局）

▲ 34校網範圍。（教育局）

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網民︰$8000都俾多你

一眾網民斥責業主開價離地，有的反擊「2分鐘到宋皇臺站」，直言「2分鐘到宋皇臺站個出入口咋，落到去要行10-15分鐘先到地鐡呀」，大部分指不值月租2萬，大抵8千至1萬才會考慮。更多留言見︰

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責任編輯︰王明芳