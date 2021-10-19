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【新邨入伙】鑽石山啟鑽苑出租公屋陸續入伙　啟鑽商場食肆街市快將開放

社會 12:21 2021/10/19

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鑽石山啟鑽苑公屋部分，準租戶即日起收鎖匙入伙。（資料圖片）

鑽石山前大磡邨用地、啟鑽苑一期2幢出租公屋，即日（19日）起陸續收樓入伙。早前已接受預配單位的合資格家庭，即將收鎖匙。另外啟鑽商場也快將啟用，多間酒樓、食肆進駐，濕街市即將開放。

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啟鑽苑一共有5座，其中兩座是出租公屋樓宇，提供1,018伙；至於第二期3座綠置居樓宇，約有2,112個出售單位，快將進入揀樓程序，預計2023年落成；整個發展計劃完成後人口約8,500人。

商場分階段啟用　酒樓食肆進駐

啟鑽商場分兩期啟用，第一期佔地總面積一半、約4,200平方米快將啟用，樓高兩層，中式酒樓、快餐店、餐廳、超級巿場、便利店、醫務診所及其他零售行業等商店，一共27間店舖進駐。濕街市就位於商場的地庫一層，也快將啟用。

至於第二期商場部分，預計隨綠置居住宅部分，於2023年落成，可供出租面積也接近4,200平方米。

民建聯立法會議員李慧琼、柯創盛，連同地區事務黨友，昨日落區視察啟鑽苑入伙情況，了解入伙詳情與區內規劃。

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責任編輯：吳卓峰

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