【最強AA制】孤寒丈夫雞蛋寫價錢逐隻計　妻怒斥離譜︰對我長期小氣

▲ 一名孤寒丈夫在雞蛋上寫價錢，示意妻子如拿取雞蛋就逐隻計錢。

夫妻應該有商有量，不必事事計較，遇上另一半奉行AA制，或許會引發家庭糾紛。一名台灣人妻於社交媒體公開丈夫的離譜行為，他竟然在雪櫃的雞蛋上寫價錢，示意妻子如拿取雞蛋就逐隻計錢，令人妻怒斥對方小氣。

該名人妻上周六（16日）於facebook群組「爆廢公社二館」發帖，表示放工回家後，大兒子突然叫她去到雪櫃前，她看到雪櫃內2排共8隻雞蛋均被人用黑筆寫著「3.09元」（台幣，約0.9港元）。人妻當然知道是丈夫所為，頓時勃然大怒︰

再怎麼沒感情，這種動作只是講你對我長期以來的小氣，而表現的一覽無遺！

▲ 雞蛋被丈夫用黑筆寫著「3.09元」。（「爆廢公社二館」fb圖片）

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小氣程度無極限

人妻表明自己打死不會動丈夫的雞蛋，對於丈夫在每隻雞蛋寫上價錢的舉動，感到無奈又難以置信。她續指︰

那我可以跟你算一下全家的保險、小孩的學費、安親（供養父母）、補習、三餐、衣物嗎？

她笑言這些標有「3.09元」的雞蛋如樂透（六合彩）開獎號碼，更稱會回娘家帶來兩籃雞蛋，揶揄丈夫「一顆一塊（台幣）！買一送一！」。

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網民︰居然嫁給他

網民一面倒抨擊這名人夫的小氣舉動，疑惑其妻為何會嫁給他。有網民留言，「這種男人你居然嫁給他」、「這是我目前看過最有趣的AA制」、「還算到0.09，這小氣程度已經突破天際了」、「到底是多閒才有辦法在蛋上面寫價錢」。點擊圖片睇更多網民意見︰

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責任編輯：王明芳