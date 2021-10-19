【主僕情深】服務僱主22年印傭腦動脈爆裂命危　良心僱主耗盡積蓄花69萬醫藥費拯救

▲ 印傭因腦動脈瘤爆裂命危，僱主耗盡積蓄花69萬醫藥費拯救。

許多外傭都為僱主服務多年，關係就如家人般親密。近日有一名服務僱主22年的印傭因重病命危，做小販的僱主不惜一切扛下所有醫藥費，即使手術費高達69萬港元，僱主花光積蓄拯救，也從不後悔，只望外傭可以繼續接受治療。

據《中國報》報導，新加坡58歲的僱主林碹英已聘用印傭阿妮22年，阿妮就如家中的第二個媽媽。在今年8月，林碹英24歲的兒子發現女傭倒臥在廚房內，頭部因遭受撞擊使得鮮血直流，立即把阿妮送院搶救，其後得悉阿妮罹患了腦動脈瘤爆裂，必須盡快做手術，其僱主二話不說立即同意阿妮接受手術。

阿妮陪了我們22年，雖然醫藥費十分昂貴，但想到她命懸一線，也顧不上這麼多，就決定讓她開刀。

林碹英28歲的女兒王秋琳表示，父母當小販都早出晚歸，女傭阿妮在自己5歲時以及弟弟剛出生時，就已經在照顧他們的起居生活，如今儼然成為家中的一份子，家中的「第二個母親」。

醫生說即使動了手術，也可能會成為植物人，但她還年輕，我們不想放棄。

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阿妮憑著堅強的意志力，手術後很快便甦醒，但術後不認得僱主，更多次有併發症要出入手術室。由於醫院不容許探訪，他們一家只可以靠視像跟阿妮通話，又讓阿妮與自己的家人聯絡，希望幫助她恢復記憶。幸好，阿妮病情已趨穩定，可以說話及落床走動，並開始接受物理治療。

僱主的女兒指，女傭的手術費、住院費、治療費等等，一共12萬新加坡幣（約港幣69萬元），雖然有保險補貼，但最多只能索償1.5萬新加坡幣（約港幣8.7萬元）。王女指他們已掏光了積蓄，但仍有4分1的醫藥費未能支付，於是在網站「GIVEasia」舉行眾籌活動，如今已籌得4.4萬多元（約港幣25.4萬元）。

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為了讓女傭可以盡快康復，醫生建議阿妮回印尼由她的家人照顧，王女指「目前社工和印尼大使館已從中協助安排，她很快便能回到家鄉。如果可以，我們也想陪著她飛回去處理一切，但無奈受疫情影響未能成行」。

僱主林碹英指阿妮的合約原本在11月到期，儘管她現時要回家休養，但日後阿妮想回來新加坡，也會買機票讓她回來度假。

過去22年，她只回過印尼3次，生活重心都在新加坡。她就像這個家的第二個母親，以前小孩做錯事，她都會嚴厲教導；如果有心事，她也會跟我訴說。

而阿妮得悉自己要回印尼休養後，萬般不捨，更哭著表示要留在新加坡。王女指「我們也不忍心，只能勸她先養好身體，以前我曾聽她的朋友說起，她想等到我結婚、弟弟畢業，一切都安定好，她就像個媽媽一樣的心態。」而未來他們一家都不打算再聘請外傭，一家四口會自行分擔家務。事件曝光後，不少網民讚揚她是一名好僱主，「有情有義」、「功德無量」。

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責任編輯︰王明芳