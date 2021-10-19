【翻新工程】中九龍診所下周一起暫遷　料明年第二季原址重投服務【附表】

▲ 中九龍診所下周一起暫遷，料明年第二季原址重投服務。（資料圖片）

九龍中醫院聯網今日（19日）公布，位於旺角亞皆老街147號A的中九龍診所，因進行全面內部翻新工程以改善診所環境及提升服務水平，診所服務將由本月25日起暫時遷移，預計於2022年第二季完成，屆時診所將在原址重投服務。



發言人表示，診所服務將作出以下特別安排：

診所的日間門診服務診症名額將暫遷至順德聯誼會梁銶琚診所（地址：九龍城馬頭圍道165號土瓜灣市政大廈暨政府合署2樓）

李基紀念醫局（地址︰九龍城賈炳達道99號）

紅磡診所（地址︰紅磡差館里22號）

夜間門診服務將暫遷至李基紀念醫局

家庭醫學專科門診服務則會暫遷至紅磡診所

▲ 中九龍診所下周一起暫遷，料明年第二季原址重投服務。（新聞處提供）

發言人續稱，診所早前已陸續通知及安排定期覆診的長期病患者，暫時轉往相關的服務暫遷診所繼續接受跟進治療。至於因偶發性疾病而需要求診的市民，在這段期間可如常透過普通科門診電話預約系統或HA Go內的「預約普通科門診」手機程式功能預約診期，並按診期到所預約的診所就診。

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責任編輯：余思嵐