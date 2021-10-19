【秋冬進補】入秋轉涼婆婆想食家中寵物蛇　港男憂：好驚返屋企多咗碗蛇羹

▲ 入秋轉涼婆婆想食家中寵物蛇，港男憂「好驚返屋企多咗碗蛇羹」。

俗語說「秋風起，三蛇肥」，不少人都會吃蛇羹進補。早前有網民表示，在家中飼養寵物蛇將近一年，近日入秋天氣轉涼，婆婆詢問他「你條蛇係咪就嚟食得？」，令他擔心寵物蛇會被吃掉，「驚返到屋企之後我條蛇唔見左，然後多咗碗蛇羹等緊我」。

該名網民於「香港討論區」以「長輩問入秋可唔可以煮左我條寵物蛇黎食… 」為題發文，指年初開始飼養一條寵物蛇，至年中時婆婆搬到家中暫住，有次入房為他打掃時發現寵物蛇，起初感到吃驚，但眼見牠體型細小，而樓主又為牠提供良好環境，故婆婆沒將寵物蛇丟掉，但自此不再為樓主打掃房間。

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不過最近天氣轉涼，有天婆婆在吃飯時突然問他：

入秋啦喎，你條蛇係咪就嚟食得？

事主聞言後大吃一驚，不解為何婆婆會覺得他養蛇是為了入秋時烹煮來食用，「可能關上一代嘅思想事？」

他續說，雖然不清楚可食用的蛇是甚麼品種，但他認為不應吃寵物，且寵物蛇應該不能食用，惟煩惱應如何向婆婆解釋。

依家我好驚返到屋企之後，我條蛇唔見咗，然後多咗碗蛇羹等緊我…

帖文引起網民熱議，不少網民紛紛為樓主出計應對，「同佢講條蛇萬幾蚊, 佢肯定唔會掂佢」、「你同佢講，你條係好毒的蛇，等佢唔會偷偷地拿去食」。

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提防高脂高鈉陷阱

不少人秋冬都愛食蛇羹，但有營養師指，食蛇羹身體雖可獲更多熱能，但卻暗藏高鈉等健康陷阱，有中醫亦指，並非人人都適宜食蛇羹，應先了解自己的體質，否則隨時補身變傷身。

「家營營養中心」創辦人、香港營養師學會認可營養師吳耀芬曾表示，蛇肉雖屬低熱量和低脂食物，但在烹調蛇羹過程中多會加入高脂肪的蛇骨和豬骨，芡汁亦混入不少油份和調味料，增加整體熱量。而蛇羮所含的鈉質亦較高，進食後可令血壓上升，高血壓人士不宜食用。

感冒發燒人士不宜食用

註冊中醫師曹瑋雯曾表示，蛇肉則有溫補陽氣，祛風除濕和舒筋活絡功效，如氣血不足、營養不良及體虛人士均適宜食用；而因蛇肉亦有祛風功效，如有風濕痹痛，手腳易麻木及患慢性濕疹人士，食蛇對病情亦可起改善作用。不過，感冒期間、熱性體質或陰虛內熱的人士就不宜。

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責任編輯：羅嘉欣