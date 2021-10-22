【若善健談】世事如棋

象棋起源自中國，屬於二人對抗性遊戲的一種，有着悠久的歷史，用具簡單，趣味性強，基本規則簡明易懂，成為流行廣泛的棋藝活動。值得注意的是象並非指大象，而是指象徵。世界上的事都像棋局一樣，每一隻棋子各有特性，過河卒勇往直前，車馬炮攻守兼備，士象誓死守護將帥的角色，每一步的變化均有著不同的連繫和目的，足以影響大局。

對於擅長醫藥領域的公司，如何藉著部署、制定市場策略、控制藥物質素、推動員工使命感及得到市民的認同和信任，就像棋藝高手思考清晰準確，對每一隻棋子的特性及配合發揮得宜，同時，需要對不同的變化作出應對及制衡。

『倉卒歲月，世事如棋，每局都光怪陸離，驟晴驟雨，人事天天變，有喜亦有悲！』上述歌詞寫照反映了現時營運藥業公司營運的狀況，面對人口老化，營商環境不斷轉變，市民對健康的要求不斷提高，經驗員工的流失，競爭激烈。世間的事情就跟下棋一樣，的確是充滿諸多變故，做人還是如下棋一樣，輸贏不能太過計較，大不了重新開一局。但作為可令市民安心選擇的良心企業公司，重點已不是輸贏，而是履行對市民的承諾，謹守提供優質藥物信念，為市民築建健康堡壘，爭取人生更多選擇的機會。

以下是一個鮮為人知的事例，沒有『車大炮 』的成分。現時許多藥物從外地運送抵港，在監控藥物運輸方面，除了藥品包裝需使用密封式盒裝外，還一直有額外的溫度記錄儀記錄任何溫度的變化，因運送的過程中可能會遇上不可抗逆的天氣變化，導致航班延誤、船隻發生故障及人為因素等延誤運送時間，若有任何對產品構成風險的威脅，包括包裝外殼損毀，所有藥品均會全部銷毀，避免服用者兵行險著，這種完善監控藥物的精神和態度，正是我們對正廠正貨信任的原因，水貨藥品沒有能力取代的。

『張眼遠望，世事如棋，每局應觀察入微，但求共你棋藝相比較，瞭解做人道理。』 再次借用數句結尾歌詞，健康誠可貴，我們應清楚了解藥物背後的信念及使命，坦誠的溝通讓醫護人員獲得觀察入微的機會，健康堡壘得到足夠的防護，才能有閑情逸致的心情享受世間的變化。

秋葵



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