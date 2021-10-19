【賭命夫妻】老公被「PTGF」色誘不拒絕怒摑　揭索爆人妻Teris為創業女強人︰最重要尊重

▲ ViuTV真人騷節目《賭命夫妻》的Teris與Dennis夫妻感情備受考驗。

ViuTV熱播真人騷節目《賭命夫妻》邀請5對年輕夫妻接受不同挑戰贏獎金，當中安排了PTBF（兼職男友）與PTGF（兼職女友）大玩挑逗遊戲，內容相當大膽，其中一集人妻Teris扮PTGF餵老公Dennis食軟糖咀嘴後怒摑對方一幕，引起網絡熱話，網民替Teris感到不值，更讚揚她是索爆人妻。

《賭命夫妻》由火火及陳嘉倩主持，播出超過一星期引起熱議，5對年輕夫妻為「重拾甜蜜」及贏取10萬元獎金，接受一連串挑戰及誘惑。其中第5集，節目安排5位人夫上船，蒙眼接受PTGF挑逗，以測試人夫能否抵受誘惑，而各人的老婆就秘密在旁觀看。5位PTGF對人夫們的上身撫摸，又在耳邊吹氣、摸大髀內側等，非常落力。

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到遊戲後段，節目秘密換回老婆對人夫們進行終極挑逗，5位人夫對「PTGF」的親密身體接觸完全沒有叫停，其中人夫Dennis面對「PTGF」老婆Teris餵食軟糖時，更願意接吻數秒，令Teris忍不住當眾掌摑老公，更當場爆喊︰

好失望，破壞咗咁多年嘅信任。

▲ 5位「PTGF」穿上性感泳裝。

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事後讚老公沒缺點︰平時對我幾好

之後兩人被安排做訪問溝通，但Dennis辯稱只是認真玩遊戲，「一早估到錫我嘅係太太」、「用軟糖玩遊戲已預計會有親吻機會」，引起網民怒斥他狡辯，紛紛勸Teris離婚，但Teris在社交平台表明不會離婚，「離婚我咪好傷心囉」、「我真係傻傻地愛著呢個男人」，更讚老公幾乎沒有缺點。

其實你哋見到佢最差嘅一面，佢平時對我都幾好，夫妻一段關係，一定有缺點需要包容，最重要係尊重，其實佢個PTGF好慘呀，對住佢咁冇風度嘅一面，平時佢都會讓我比較多，從來冇完美嘅伴侶，只有慢慢變成更好的伴侶。

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與楊思琦份屬好姊妹

現年33歲的Teris名叫蔡佩妍，是活髮公司的創辦人，並打理室內設計工程公司，她又曾任養生行業發展常務委員會副主席，上過ViuTV《智富通》分享創業經驗。Teris與圈中人關係不錯，與楊思琦份屬好姊妹，又曾跟楊卓娜合作拍短片，並邀得康子妮、岑杏賢等人出席活動。

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有網民問Teris關於節目情節是真是假、是否節目效果，她回覆是「真實反應」，自己事後也有反省，溝通需要用對的方法，她又稱老公已為她改變了很多，叫觀眾要看到最後，留意老公有否改變。

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責任編輯︰王明芳