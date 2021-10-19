【微笑劍后】江旻憓奧運重挫未放棄　穩住情緒逆轉勝於全運摘銅

▲ 江旻憓（Vivian）返港後接受TOPick訪問，提到如何於逆境中管理情緒，扭轉局面。（梁偉榮攝）

「我發現我唔係輸唔起。」江旻憓（Vivian）2019年坐過世界一姐寶座，受訪時卻泣訴自己不配，情緒崩緊。事隔兩年，這天接受TOPick訪問，眼前這位重劍天后談笑自若，變得笑逐顏開。

她反思於東京奧運八強止步的原因，意識到自己未有及時重整情緒心態，結果埋下敗筆。她現在已放眼3年後巴黎奧運，目標劍指獎牌，更要做到「人劍合一」。

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膺重劍世界一姐 「綁手綁腳」

香港劍擊代表江旻憓，前年已攀上女子重劍世界排名第一，當時位列顛峰卻受情緒困擾，「好似唔輸得，有種世界第一無可能會輸、唔應該輸嘅想法」，就連其他劍擊隊的教練亦看得出她因很怕輸，所以在比賽中表現得「綁手綁腳」，無法享受比賽之餘，訓練成果亦無法發揮。

同年她因右膝前十字韌帶撕裂，需馬上停止訓練做手術，幸好康復迅速，趕及在奧運前痊癒，做足準備。但今屆奧運惜於8強止步，「今次對自己期望很高，覺得準備得很好，所有傷患都痊癒，唔應該有理由打得差！」

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奧運之後接全運 僅1個月調整心態

以往在比賽中落敗，對江旻憓都打擊很大。她會想馬上練習，證明自己實力，但東奧賽畢後，女子重劍隊馬上飛到廣州隔離，備戰陝西全運。江旻憓回想起來，隔離酒店環境並不理想，無Wi-Fi也無電視，當時她將之視為一種懲罰，「覺得自己抵死，應該在房間裏面壁思過。」

隔離廿一日，她稱過得充實，每天靜坐，亦會專心地「停一停心呼吸」，認真與自己相處，審視自己比賽前後的情緒，以及比賽時表現，「我察覺自己在奧運時，一落後就『不斷走，收唔返』，睇住自己失控」，反思過後，她意識到未能及時重整自己的心態和情緒，是令自己落敗很重要的原因。

之後在全運會上（落後時）我真係會停一停，例如紥頭髮或叫停比賽，令自己在比賽中可以重整一下。

果然，Vivian為自己扳回一口氣，終在重劍個人賽中勇奪銅牌，同時也明白到「輸」怎樣幫助自己成長。她發現自己其實可以輸、輸得起，「輸並非世界末日，我仲有好多方法去繼續進步，是值得我努力和期待嘅事。」

結束幾個月征程，近日江旻憓重返校園，但笑稱讀書辛苦，「讀唔明」的感覺很難受，令她更享受訓練及出汗，但指為了有更多能力做貢獻，她對自己說一定要兼顧好運動員及讀書的生活。

劍擊集訓也不能怠慢，她指教練將於本周結束休假回港，將安排未來賽事及技術訓練，預計明年初會到海外出戰世界盃及大獎賽。最新目標放眼3年後巴黎奧運，Vivian指，奧運獎牌是所有運動員夢想，大家也會努力爭取。

不過她在期待下屆奧運的同時，也希望自己不要只執着於成績，盼憑着自己對劍擊的熱愛，繼續努力練習及學習，從而有更大長進，做到「人劍合一」。

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記者：黃小冰