【微笑劍后】江旻憓分享開懷心訣　寫日記練筆、吃美味素菜足以動容

▲ 江旻憓稱，寫日記練筆和吃美味齋菜，都有助調整心情。（梁偉榮攝）

提起江旻憓（Vivian），除了劍擊以外，她的甜美笑容必不可少。「我已經嚴肅咗好多㗎喇，除咗笑我都有好多表情。」她稱自己其實會經常失落，但又很容易滿足。每當吃到美味素菜，又或者寫寫字，都足以叫她開心動容。

Vivian憶述，每當遇上煩心事，例如受傷期間，江旻憓會透過寫日記抒發壓力。她分享一個小習慣，有助訓練心態，有朋友教她要每日記錄3件事，值得感恩或開心，足以令開心事常記心坎。

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【微笑劍后】江旻憓奧運重挫未放棄 穩住情緒逆轉勝於全運摘銅

感恩父母予十足安全感

父母從小給了江旻憓一個充滿愛及歡樂的成長環境，同樣造就了她樂觀愛笑的性格，江媽媽也表示，小時候的女兒確實笑得更多。

她早前獲得傑青殊榮，在頒獎禮致辭時透露自己3次讓父母失望；她這天再提起，感恩父母給她十足安全感，認為她可以「反叛」和「不聽話」，決心踏上劍擊的道路，正正因為父母讓她清楚明白，無論自己如何選擇，都會愛她如昔。

他們表面上不支持，但每次練習完又會煮好東西給我吃，而每次有比賽都會盡量到場支持，給我信心。

父母厚愛，成為Vivian「反叛」的最強後盾。

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記者：黃小冰