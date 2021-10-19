【微笑劍后】江旻憓與常霖法師結緣　相約同遊李嘉誠慈山寺

▲ 江旻憓去年跟常霖法師（左）結緣，學會放下，調整心情。（梁偉榮攝）

香港劍擊代表江旻憓（Vivian）去年與常霖法師結緣，曾相約同遊大埔慈山寺。在常霖法師眼中，江旻憓是個強慈悲的人，又形容江旻憓字迹讓人看畢十分快樂，邀請她一同製作免費結緣小書。

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常霖法師憶述，去年與江旻憓及其母親同遊慈山寺，當時法師向他們介紹了《藥師咒》，指若有人生病，可以手抄咒語贈送予該人，將有助康復；而後來法師身體不適，便收到由江旻憓手抄的《藥師咒》。在常霖法師眼中，江旻憓是一個強慈悲的人。

他又形容江旻憓的字迹很特別，十分像小朋友寫字，就算未看內容，先看字迹就足以讓人很開心，令他決定邀請江旻憓一起製作免費結緣小書《談笑用心-停一停心呼吸2》，讓大家閱書時可以同睹江旻憓充滿童真的筆觸。

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江旻憓並擔任「心呼吸大使」，與常霖法師一同在本港推動「停一停心呼吸」，希望為香港人度身訂造簡易的心安方法，在忙碌的生活中適時停下來，透過用心感受自己呼吸，減壓和紓緩情緒。

結緣小書包括了11篇由著名樂評人馮禮慈，以香港式抵死幽默文字風格撰寫的小品，及其新派水墨作品，可於東蓮覺苑、漢礼、覺福行中心及溫暖人間等地免費索取。另外，亦有「停一停心呼吸應用程式」，由法師聲音導航，引導大家「心呼吸」。

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記者：黃小冰