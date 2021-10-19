【張敬軒演唱會】登利園頂樓宣布舉行跨年騷　軒仔首推慈善門票拍賣價十萬起

▲ 張敬軒12月舉行紅館跨年演唱會。

張敬軒將於今年12月再度在紅館舉行十場演唱會，並首以跨年形式慶祝入行二十週年。為挑戰自我尋求突破，有畏高症的他，在知名創意團隊AllRightsReserved（ARR）策劃及國際認可攀爬教練支援下，登上離地246米（約64層高）避雷針，拍攝宣傳照片及影片。

是次軒仔演唱會海報，非常驚人，畫面是他攀登上位於利園一期樓頂最高點逾246米的避雷針頂，拍攝香港風景，畫面優美震憾之餘，亦同步帶出一個信念:「人生只要勇敢面對自己恐懼，必然可跨越過去，成就另一番新風景。」鼓勵大家面對疫景，也要勇於前行。

▲ 軒仔登上64層高避雷針拍照。

軒仔表示，兩三個月前為演唱會計劃與籌備，回想入行20年，當中高高低低經歷過不少難關，他與海報意念總監SK表示，希望可以把他這20年來的領悟，放於演唱會海報之中，最終SK提出，不如他大膽嘗試挑戰自己，刻服自小已有的畏高，去香港一些很高的地標來影這次的演唱會海報，一來紀念他在這個城市立業20年，同時挑戰自己並帶出：人生沒回頭路，面對困難，我們應該拿出勇氣去刻服，不斷前行，不斷向上，才能真切感受到生命帶來的美麗風景的信念。

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軒仔亦同時在塔頂錄下入行20年的神秘感言，鑄成世上只有一枚的NFT（Non-fungible token，非同質化代幣），並成為本地首個結合紅館演唱會體驗的慈善NFT拍賣作品。勝出的拍賣者將獨家聽到該段留言，並獲得演唱會尾場首行頂級座位，及可搶先預覽正式綵排。

首推NFT拍賣門票

作為是次慈善拍賣的唯一拍品，這枚NFT記錄了張敬軒攀登獨自一人站在避雷針上不足半平方米平台的畫面，面對常人無法得見的絕景，他將自己來港拼搏多年的感想，濃縮成一段簡單但意味深遠的說話，上載Solana（SOL）區塊鏈永久保存，留待有緣人傾聽。

今次首個紅館門票慈善拍賣將拍賣由即日（10月19日）起一連七日於原創作品交易平台FWENCLUB接受競投，起標價錢為10萬港元！

同場加映：楊潮凱訪問

另外同場有四款張敬軒在塔頂拍攝的珍貴相片，鑄成全球各限量一個的NFT作無聲拍賣（Silent Auction）；此外亦會發售限量1,000套NFT收藏卡，收錄更多登塔的幕後花絮。 是次拍賣收益將撥捐三間慈善機構 。分別是「母親的抉擇」、「大樹下善待動物庇護站」及「愛培自閉症基金」。

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軒仔表示，兩三個月前為演唱會計劃與籌備，回想入行20年，當中高高低低經歷過不少難關，他與海報意念總監SK表示，希望可以把他這20年來的領悟，放於演唱會海報之中。

最終SK提出，不如他大膽嘗試挑戰自己，刻服自小已有的畏高，去香港一些很高的地標來影這次的演唱會海報，一來紀念他在這個城市立業20年，同時挑戰自己並帶出：人生沒回頭路，面對困難，我們應該拿出勇氣去刻服，不斷前行，不斷向上，才能真切感受到生命帶來的美麗風景的信念。

The Next 20 Hins Live in Hong Kong 張敬軒演唱會

日期：2021年12月23-27, 30-31及2022年1月1-3日

地點： 紅磡香港體育館

票價: $980 / $680 / $480

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