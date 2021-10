【張敬軒演唱會】登利園頂樓宣布舉行跨年騷　軒仔首推慈善門票拍賣價十萬起

▲ 張敬軒12月舉行紅館跨年演唱會。

張敬軒將於今年12月再度在紅館舉行十場演唱會,並首以跨年形式慶祝入行二十週年。為挑戰自我尋求突破,有畏高症的他,在知名創意團隊AllRightsReserved(ARR)策劃及國際認可攀爬教練支援下,登上離地246米(約64層高)避雷針,拍攝宣傳照片及影片。

是次軒仔演唱會海報,非常驚人,畫面是他攀登上位於利園一期樓頂最高點逾246米的避雷針頂,拍攝香港風景,畫面優美震憾之餘,亦同步帶出一個信念:「人生只要勇敢面對自己恐懼,必然可跨越過去,成就另一番新風景。」鼓勵大家面對疫景,也要勇於前行。

▲ 軒仔登上64層高避雷針拍照。

軒仔表示,兩三個月前為演唱會計劃與籌備,回想入行20年,當中高高低低經歷過不少難關,他與海報意念總監SK表示,希望可以把他這20年來的領悟,放於演唱會海報之中,最終SK提出,不如他大膽嘗試挑戰自己,刻服自小已有的畏高,去香港一些很高的地標來影這次的演唱會海報,一來紀念他在這個城市立業20年,同時挑戰自己並帶出:人生沒回頭路,面對困難,我們應該拿出勇氣去刻服,不斷前行,不斷向上,才能真切感受到生命帶來的美麗風景的信念。

軒仔亦同時在塔頂錄下入行20年的神秘感言,鑄成世上只有一枚的NFT(Non-fungible token,非同質化代幣),並成為本地首個結合紅館演唱會體驗的慈善NFT拍賣作品。勝出的拍賣者將獨家聽到該段留言,並獲得演唱會尾場首行頂級座位,及可搶先預覽正式綵排。

首推NFT拍賣門票

作為是次慈善拍賣的唯一拍品,這枚NFT記錄了張敬軒攀登獨自一人站在避雷針上不足半平方米平台的畫面,面對常人無法得見的絕景,他將自己來港拼搏多年的感想,濃縮成一段簡單但意味深遠的說話,上載Solana(SOL)區塊鏈永久保存,留待有緣人傾聽。

今次首個紅館門票慈善拍賣將拍賣由即日(10月19日)起一連七日於原創作品交易平台FWENCLUB接受競投,起標價錢為10萬港元!

另外同場有四款張敬軒在塔頂拍攝的珍貴相片,鑄成全球各限量一個的NFT作無聲拍賣(Silent Auction);此外亦會發售限量1,000套NFT收藏卡,收錄更多登塔的幕後花絮。 是次拍賣收益將撥捐三間慈善機構 。分別是「母親的抉擇」、「大樹下善待動物庇護站」及「愛培自閉症基金」。

The Next 20 Hins Live in Hong Kong 張敬軒演唱會

日期:2021年12月23-27, 30-31及2022年1月1-3日

地點: 紅磡香港體育館

票價: $980 / $680 / $480

