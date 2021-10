【Chill Club】ERROR領軍欣宜+岑寧兒+Jace開騷　姜濤「現身」跟193合唱

▲ ERROR夥欣宜、岑寧兒和陳凱詠一同開騷。(攝:越玲瓏)

ViuTV音樂節目《Chill Club》繼上次舉行首個售票音樂會《Chill Club A New Stage》後,今晚(20日)於九龍灣國際展貿中心再度舉辦《Chill Club The New Vibes》,邀得ERROR、岑寧兒、鄭欣宜和陳凱詠一同以歌會友。

音樂會由欣宜打頭陣,她以一身紅色造型登場,站在升降式舞台上唱出《先哭為敬》,欣宜於台上表示今日出場的每一位歌手都有一種代表顏色,她穿著的紅色代表堅強、勇敢。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

ERROR成員阿Dee、保錡緊接出場,與欣宜一同合唱《請勿客氣》,二人出場時觀眾尖叫聲不絕。

【MIRROR x ERROR星蹤】ERROR上《Chill Club》舞台 MIRROR成軍3周年舉行派對

最新影片推介:楊潮凱專訪

Dee哥的代表顏色是橙色,他指一直都嘗試不同的東西:「岀道3年以來首次Solo在台上唱歌,其實自己的正職是ViuTV一哥,副業才是唱歌,我是用演員身份演好偶像歌手,所以要送一首《相依為命》給各位『雯雯』。」唱畢他又笑道:「花姐唔畀我出Solo,你地識做啦!」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

保錡彈唱訴心聲

保錡再度登場唱出《海闊天空》、《二等天使》,他感慨想同觀眾講多謝:「你們無放棄到我,我都做到,你們都可以做到!」

【Chill Club演唱會】Ian感謝Hellosss應援慶生 姜濤小休後復出剖白內心

保錡今次代表藍色,他說選了《海闊天空》,因天空就是藍色。然後他說要做未曾做過的事,便是彈結他。可是期間突然遇上結他無聲,保錡坦言:「 人生有時就係咁!」

在整理結他期間,保錡問觀眾,「我頭先唱得好唔好啊」,自言剛才很緊張。最後保錡以結他彈唱幾句《Shawllow》後,岑寧兒以白色造型現身獻唱,此組合相當新鮮。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

緊接肥仔出場,他的代表顏色是紫色,解釋:「ViuTV是藍色,而ERROR開始紅,所以加起來是紫色。」之後唱出同為今年新人MC張天賦的《反對無效》,再話「嚟首刺激D嘅」,就獨唱《特務肥姜》。

姜濤「現身」

肥仔唱畢《特務肥姜》後就到193岀場。193台上叫著:「我就是ERROR嘅姜濤」之後,姜濤於熒幕中「現身」合唱《睡到三點》。

193透露自己最近打籃球「篤魚蛋」,聲稱是自己今晚彈琴彈錯少少的「藉口」。

之後193脫去外套唱出新歌,他指連MV也未有,今晚是第一次唱出,193帶領現場觀眾揮手做動作,全場勁high!

記者:梁樂欣、陳淑霖