【Chill Club】ERROR領軍欣宜+岑寧兒+Jace開騷　姜濤「現身」跟193合唱

▲ ERROR夥欣宜、岑寧兒和陳凱詠一同開騷。（攝：越玲瓏）

ViuTV音樂節目《Chill Club》繼上次舉行首個售票音樂會《Chill Club A New Stage》後，今晚（20日）於九龍灣國際展貿中心再度舉辦《Chill Club The New Vibes》，邀得ERROR、岑寧兒、鄭欣宜和陳凱詠一同以歌會友。

音樂會由欣宜打頭陣，她以一身紅色造型登場，站在升降式舞台上唱出《先哭為敬》，欣宜於台上表示今日出場的每一位歌手都有一種代表顏色，她穿著的紅色代表堅強、勇敢。

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ERROR成員阿Dee、保錡緊接出場，與欣宜一同合唱《請勿客氣》，二人出場時觀眾尖叫聲不絕。

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Dee哥的代表顏色是橙色，他指一直都嘗試不同的東西：「岀道3年以來首次Solo在台上唱歌，其實自己的正職是ViuTV一哥，副業才是唱歌，我是用演員身份演好偶像歌手，所以要送一首《相依為命》給各位『雯雯』。」唱畢他又笑道：「花姐唔畀我出Solo，你地識做啦！」

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保錡彈唱訴心聲

保錡再度登場唱出《海闊天空》、《二等天使》，他感慨想同觀眾講多謝：「你們無放棄到我，我都做到，你們都可以做到！」

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保錡今次代表藍色，他說選了《海闊天空》，因天空就是藍色。然後他說要做未曾做過的事，便是彈結他。可是期間突然遇上結他無聲，保錡坦言：「 人生有時就係咁！」

在整理結他期間，保錡問觀眾，「我頭先唱得好唔好啊」，自言剛才很緊張。最後保錡以結他彈唱幾句《Shawllow》後，岑寧兒以白色造型現身獻唱，此組合相當新鮮。

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緊接肥仔出場，他的代表顏色是紫色，解釋：「ViuTV是藍色，而ERROR開始紅，所以加起來是紫色。」之後唱出同為今年新人MC張天賦的《反對無效》，再話「嚟首刺激D嘅」，就獨唱《特務肥姜》。

姜濤「現身」

肥仔唱畢《特務肥姜》後就到193岀場。193台上叫著：「我就是ERROR嘅姜濤」之後，姜濤於熒幕中「現身」合唱《睡到三點》。

193透露自己最近打籃球「篤魚蛋」，聲稱是自己今晚彈琴彈錯少少的「藉口」。

之後193脫去外套唱出新歌，他指連MV也未有，今晚是第一次唱出，193帶領現場觀眾揮手做動作，全場勁high！

記者：梁樂欣、陳淑霖