【換命真相】譚俊彥有望憑新劇奪視帝　為《拳王》減磅激瘦令網民心痛

▲ 《換命真相》

TVB在昨晚（10月18日）一口氣推出兩部台慶劇，包括8時半播出的《換命真相》及9時半播映的《星空下的仁醫》，兩套首集都贏得好評。

《換命真相》在首集由於要交代的內容較多，加上馬上有「穿越」劇情，網民看得熱血沸騰的同時，但亦有表示略感「迷失」。

「李政宰」「朴寶劍」助陣

整體而言，網民大致好評，當中因與《魷魚遊戲》的李政宰撞樣而近期人氣急升的譚俊彥，演出獲數讚好，指他有機會爭視帝或「我最喜愛的電視男角色」，但同時有網民替他為另一套台慶劇《拳王》減磅瘦掉這麼多大感心痛。

網民亦發揮創意加偵探頭腦，笑指《魷魚遊戲》有兩大韓星「李政宰」及「朴寶劍」助陣零舍不同，更搞Gag指朱敏瀚與韓星朴寶劍真的有共通處：「一個係御用弟弟，一個係國民弟弟」。

近日因「英俊」童年照曝光成為討論熱點的朱敏瀚，劇中演技亦被點名稱讚。另外對於主角姓時名光，網民大感不解，更上網查找姓氏資料，結果發現果然有人姓時，即搞笑留言指「學到嘢」！

朱筱筱有可疑

對於3大女主角的演技角力，網民指暫時以演楊紫山的劉佩玥跑出：「髮型關係，佢個樣最突出」、「佢好搶戲，一流！」、「做得唔錯，夠喪」、「佢嘅出場簡直係凸顯三個女仔嘅性格分別」，並對佩玥再次飾演「未亡人」深表同情。

另有網民已「立定志向」鎖定鄭子誠今次回歸「反派」，並指朱筱筱（陳庭欣飾）身家如此豐厚是一大懸疑點；又有人指鄧佩儀、劉佩玥、蔣家旻所飾演角色，分別等同《天與地》的林保怡、陳豪以及黃德斌，以及《十八年後終極告白》的譚俊彥、陳山聰及何遠東。

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