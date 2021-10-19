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【提防騙案】騙徒自製假卡片扮銀行職員氹人借貸　遊說網民交個人資料於證券公司開戶口

社會 17:25 2021/10/19

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有網民於社交平台群組分享，有騙徒自製卡片扮銀行職員。

騙徒的手法層出不窮！有網民於社交平台群組分享，收到自稱為銀行職員的人士詢問他是否要借貸，甚至用一張假卡片證明自己身份，然後叫市民透過WhatsApp傳送身份證、住址證明、銀行卡等文件，稱透過WhastsApp 申請，獲批成數會更高。恒生銀行證實有關名片中人士並非其職員，提醒市民對聲稱銀行職員的來電或訊息存有疑慮，切勿輕易向對方提供任何個人或戶口資料，應盡快聯絡銀行作出核實。

區先生收到騙徒的「卡片」。（網民提供）

網民Mr. Au 表示，早前收到一名女子來電，自稱為銀行的貸款經理，以近期作優惠、可快速批出撥款作為招徠，誘導市民交出個人資料。區先生表示，騙徒一開始表示，只須個人身份證即可批出貸款，之後又藉故指貸款出現問題，要將提交住址證明、銀行卡、個人風險評估等資料。指出，騙徒多次強調可親身到銀行提交資料，但處理時間會很長；如果透過WhastsApp交資料，最快半日即可獲批。

區生續指，當他表現出不信任時，騙徒會帶他「遊花園」，然後說服他可嘗試在聲稱與銀行「長期合作」的證券公司開設戶口，稱投放的金錢愈多，則可獲得更多金錢。區先生又說，騙徒說話方式很迫真，甚至會提供印有恒生銀行標誌、有電話的個人卡片，試圖證實自己身份。區先生說，與騙徒糾纏約兩日，大部分時間對方以錄音溝通，他指在對話過程中覺得奇怪，自行到銀行分行求證，由於不想有市民受騙，因此在社交平台上分享有關資訊。

根據他上傳的相片，該人自稱為「恒生銀行　循環貨款業務 高級貨款客戶經理」，但卡片中繁體與簡體字夾雜，當中亦出現不少錯字，例如將機構寫成「機橫」、貸款寫作「貨款」、熱線打作「熟線」。TOPick亦曾致電卡片上印有的電話，兩個電話均能打通，但未有人接聽。

區先生收到騙徒的「卡片」。（網民提供）

恒生銀行回覆查詢時表示，名片中人士並非為銀行職員，發言人指出，銀行不時會透過不同渠道，提醒客戶慎防偽冒銀行職員的騙案，亦會不時更新網頁內的保安資訊，讓客戶對騙案提高警覺。發言人提醒，如客戶對聲稱銀行職員的來電或訊息存有疑慮，切勿輕易向對方提供任何個人或戶口資料，並應盡快聯絡銀行以作出核實，或可與警方聯繫。

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記者：黃悅晴

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