【柳爺放閃】柳俊江與楊文蔚經理人拍拖　高調放閃疑已展同居關係

現年40歲、TVB前主播「柳爺」柳俊江在去年9月因為涉打太太雷康怡（Florence）的男友人被捕，由此爆出他與太太婚變，之後宣布二人結束10年婚姻。

之後他在社交平台刪去與Florence的合照，更曾經在社交網站發文：「為另一個人而活，整整十七年，南柯一夢。往後，好為自己而活。」

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【2020回顧】柳俊江撰長文暗示被太太情傷 前新聞主播柳爺：我要放下你

不再孤單一個

在去年12月23日，柳爺更感觸地寫道：「鄰居的燈火，只能遠遠地盼望。不敢為自己繫一串光，怕幸福會令人失望。從冬至到聖誕，如歌如梭。點一枝煙，當做慶賀的燭光。請問愛是甚麼？好壞也笑著過，節日是活著的折磨。」

不過他已不用傷感寂寞，柳爺在前日（10月17日）上載照片在IG放閃，相中的他身邊有位長髮美女小鳥依人偎在他的懷中。柳俊江更用拉丁語寫道：「及時行樂」。

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跳高女神經理人

在柳爺放閃後，女友即被起底發現，她原來是香港跳高女神楊文蔚的經理人Grace Mak。

據指，Grace較柳俊江年輕10歲，而早在今年7月，柳爺已經以男友身份出席Grace的生日派對。此外，有細心的網民在兩人IG分享的家居照作比較，發現相中的按摩椅、電視櫃等款式都相同，估計兩人已發展至同居階段。