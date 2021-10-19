【年度盛事】美酒佳餚巡禮下月舉行走入社區　逾400餐廳酒吧齊推美酒小食優惠

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旅發局今（19日）宣布，「香港美酒佳餚巡禮」於11月1日至30日舉行。惟受疫情影響，今年是連續第2年不按慣例於中環海濱舉行，首推「遊『酒』香港自助行」活動，市民可購買電子品味通行證，將活動帶入社區，涵蓋中環、灣仔、尖沙咀、堅尼地城，合共近50間餐廳酒吧參與。另外亦推出「美酒佳話On-air」網上直播節目，市民可預訂限量發售品酒套裝，與專家線上互動，交流高階品酒知識和最新品酒潮流。

市民可於活動期間到逾400間餐廳品嘗不同美酒及餐飲，部分餐飲低至五折，至於旅發局首次推出「遊『酒』香港自助行」活動，市民可到訪中環、灣仔、尖沙咀及堅尼地城四區，只需持品味通行證，便隨意走進當區精選餐廳，以優惠逐間品嚐期間限定的美酒小食，合共近50間餐廳酒吧參與。市民可登入活動網站瀏覽餐飲資訊及優惠。

市民可於下周二起（26日）起可購買品味通行證及品酒套裝，入門品味通行證價格250元，包含5張品味券；標準品味通行證價格500元，包含10張品味券、餐飲及美酒優惠，另贈2隻精美酒杯。市民其後可增值品味券，每張售50元。

線上方面，則有品酒專家網上直播，教授品酒技巧。市民可率先購買市面仍未出售的法國波爾多「期酒」，只需花400元便可跟著國際知名酒評家James Suckling品鑑「酒花」。並且可以400元，跟著品酒專家一次過享用5款來自梅多克列級酒莊的體驗裝美酒，這類頂級美酒，平日動輒需花數百至千元才可買到其中一瓶。

此外，市民亦有機會得到由波爾多國際認證講師分享波爾多混釀藝術，250元品酒套裝包含4款紅酒及2款白酒的特別版體驗裝。至於其中一堂「當JohnnieWalker遇上朱古力」更會與星夢郵輪「雲頂夢號」郵輪合作，參加者有機會獲得「雲頂夢號」四日三夜（雙人露台客房）郵輪假期，共15個名額。

旅發局總幹事程鼎一期望，可以一如以往有14至15萬人參與活動，並指今次活動投資約1,500萬元，他解釋活動持續舉行一個月，而且需要向國際推廣，認為費用合理。他又認為本港現時疫情控制情況理想，有信心活動能夠順利舉行。他又稱，按照現有防疫措施下，今次活動改用新形式舉行，大型人群聚集活動未能容許大家除口罩飲食，但為了讓參與者盡興，故改在餐廳舉辦今次活動。

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記者：陳麗娜