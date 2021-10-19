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【新冠疫苗】將軍澳社區疫苗接種日300人參與　陳肇始：不足兩成的80歲或以上長者已打針

社會 15:16 2021/10/19

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陳肇始呼籲市民接種新冠疫苗和流感疫苗以建立雙重保護。（資料圖片）

食物及衞生局局長陳肇始今日（19日）出席將軍澳社區疫苗接種日活動，表示很高興知悉約有300名居民參與今日的活動，現時只有不足20%的80歲或以上長者已接種新冠疫苗，呼籲年長或患有慢性疾病的人士都應接種新冠疫苗，以保護自己。

參與活動的居民可到將軍澳體育館社區疫苗接種中心即時接種復必泰疫苗。居民如選擇接種科興疫苗，工作人員會協助他們預約接種或安排專車接載他們前往支持該活動的私家醫生診所即時接種疫苗。

陳肇始續指，現時醫管局屬下的7間醫院已設立新冠疫苗接種站，以方便在醫院覆診的病人和訪客，特別是專科門診的病人，在覆診時即時接種復必泰疫苗，無須預約。

該活動由西貢民政事務處、社會福利署黃大仙及西貢區福利辦事處、西貢地區康健站、基督教靈實協會和西貢將軍澳社區抗疫連線合辦，全日共為區內居民在將軍澳公共圖書館舉辦八場新冠疫苗講座和提供醫療諮詢。

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責任編輯：余思嵐

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