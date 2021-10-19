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【打擊罪案】葵青區獨行爆竊賊落網　涉區內8宗爆竊案損失財物達54萬

社會 15:18 2021/10/19

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葵青區獨行爆竊賊落網，涉區內8宗爆竊案損失財物達54萬。（曾秋文攝）

一名獨行爆竊賊在上月爆竊8個住宅單位，專擇 「三無」大廈，犯案，撬門入屋偷取戶主財物合共54萬元；警方經調查後昨日（18日）在青衣將其拘捕。 

葵青警區重案組第2隊主管吳廸深督察表示， 在上月開始接獲葵青區共8宗爆竊案，損失財物總值達54萬元，其中一名女事主被盜取40萬元現金。葵青警區情報組和重案組人員收集情報和翻看大量閉路電視錄影片段，鎖定一名目標男子，在昨晚（18日）7時40分於青衣邨將涉案姓鄧（38歲）男子拘捕，相信他涉嫌8宗爆竊案、一宗以欺騙手段取得財產案和一宗盜竊案。 

調查顯示，疑犯單獨犯案，專門選擇俗稱「三無」保安條件較差的單幢式住宅大廈，尾隨住客進入，以鑼絲批撬開住宅大門和鐵閘入內，偷取 現金、手機、平板電腦和金飾。相信他曾用盜取得來的信用卡在區內一間保健產品公司購物，然後轉售圖利，另外亦曾在一間餐廳內偷取一部手機，警員在其家中檢獲犯案時所穿的衣物，現正追查失物的去向。

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記者：曾秋文

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