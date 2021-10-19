【兩地通關】梁振英：滿足對方入境要求是常識　如果不喜歡可以不去內地

▲ 梁振英不點名批評有人在通關問題上「阻住個地球轉」。（經濟日報資料圖片）

前特首梁振英今日在Facebook撰文，直言香港要與內地恢復免隔離通關，最直接了當做法便是使用內地的健康碼，強調滿足對方的入境要求是常識，「沒有什麼是私隱不私隱的問題」。

他指出，任何人要進入邊界的另一方，都必須滿足對方的入境要求，舉例指港人進入美國要先辦簽證，下機前亦要填寫申報表。他形容，如果不喜歡向美國政府提供「私隠」資料，可以不去美國，強調這種事情從來沒有討價還價的餘地。

他續指，過去港人要入境內地，申請回鄉證時亦要提交所有內地要求的資料，強調「沒有什麼是私隱不私隱的問題」，直言：「如果不喜歡，可以不去內地，這也是常識。」

梁振英又將香港的民情分為三類，第一類是「願意用內地的健康碼免隔離進入內地的人」，第二類是「想進入內地但是不願意用內地健康碼的人」，第三類是「無論如何都不會去內地的人」。

他強調，第二和第三類人沒有權利妨礙第一類人用內地的健康碼，正如其他人亦沒有權利妨礙想去美國的香港人，向美國政府提供私人資料一樣。他續指，如果中旅社也代辦香港居民進入內地後使用的健康碼，相信無論要求提供多少個人私隱資料，門前一定人山人海。

梁振英又反問：「還記得『爺孫騎驢』寓言故事的教訓嗎？爺孫兩人誰騎驢，干路人甲路人乙底事？」他不點名批評有人「阻住個地球轉」，又形容現時是「將簡單事情複雜化」，強調若從香港進入內地要隔離最少14日，香港在政治、經濟、社會、家庭和個人層面都損失慘重。

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責任編輯：胡偉明