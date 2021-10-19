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【明星創業】跟鄺潔楹齊做健身中心老闆　伍富橋分享素食操肌心得【附餐單】

娛樂 16:53 2021/10/19

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

伍富橋跟鄺潔楹齊齊做老闆。

藝人伍富橋（Alvin）與鄺潔楹（Judy）近日齊齊榮升老闆，跟幾位圈外朋友合資開設健身及物理治療中心，日前為新店開張剪綵。Alvin將會在中心親身擔任星級教練，而且已有不少學生慕名而來，一日更試過旺到要教 7堂。

因參加《超級巨聲4》入行的他笑說：「暫時都是男學生比較多，可能需要大家幫手宣傳，介紹身邊的女朋友來上堂。」

今次開張得到多位同事朋友到場祝賀，如方力申、森美、譚俊彥、朱智賢、羅天宇、吳日言等，Alvin表示：「感謝所有朋友的到來，大家更給了好多意見，甚至有些更找我上堂操練，是一份很大的支持。」

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Alvin今次開店除了因為自己喜歡做運動，作為素食者的他，更希望可以推廣素食健身者的理念。Alvin指：「一般人以為素食者的體能會比肉食者差，好多人都誤解以為人的能量來自肉類，但其實是碳水化合物，而且好多豆類都有豐富的蛋白質。」

他又指：「現時好多頂尖的運動選手都是素食者，即使轉了食素都能提高咗運動表現，所以想帶出一個理念畀大家，食素唔會冇力，食素唔會唔夠營養，食素會令人更健康，更能提升運動表現。」

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熱愛唱歌跳舞的Alvin，也是一位愛動態運動的健身好手，幾乎每天都會健身1至2小時。而且，他於半年前正式轉為素食者，並希望考取健身教練牌。

素食健身者餐單

Alvin曾跟TOPick分享轉做素食者的原因：「約2年前受朋友影響開始接觸佛教，覺得要愛惜生命及眾生平等，所以慢慢轉為素食者。」

Alvin亦指，素食也可在健身過程中吸收足夠營養，不過影響蛋白質吸收：「好多人都有誤解以為人的能量來自肉類，但其實是碳水化合物。而且也不一定只有肉才可使人變健壯，其實好多豆類都有豐富的蛋白質。」

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他分享素食健身者的餐單：「我以食豆腐為主，如百葉豆腐，烹調方式可以是煎，然後以豉油或鹽簡單調味，就如雞胸肉一樣，而且素食的毒素比肉類少，長久下來，淋巴水腫、腸胃及皮膚都會改善，只要計好攝取份量，便一樣有足夠力量健身。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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