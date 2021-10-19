【海洋保育】化身美人魚海中暢泳推廣環保　鄧詠雪解構美人魚泳術兩大竅門

▲ 跳唱女子組合Hunter Z成員鄧詠雪是一名美人魚泳術導師。

跳唱女子組合Hunter Z成員鄧詠雪（Sherin）除了是藝人之外，酷愛運動兼學習新事物的她也是一名美人魚泳術導師，並曾代表香港參選潛水小姐，成功奪得冠軍。Sherin近日受訪透露，數年前機緣巧合下學習美人魚泳術，最愛就是在水中自由暢泳的感覺，希望透過美人魚泳術，致力推廣環保。

舞蹈員出身的Sherin工作範疇眾多，包括主持、演員、歌手，亦有經營個人YouTube頻道。數年前，Sherin獲一間旅遊公司邀請到帛琉登台，因緣際會下首度嘗試穿上美人魚魚尾，在沙灘影相，令她萌生學習美人魚泳術的念頭。

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後來，她在機緣巧合下認識了一位朋友的朋友，而對方是美人魚教練，因此有機會體驗美人魚是如何游泳，於是就開始接觸了美人魚這項活動：

美人魚在水中感覺很自由。當你對水感覺舒服，其實你在水中甚麼也做得到。

Sherin表示，美人魚泳術有兩大竅門，最大困難在於維持「肢體語言」，並且需要長期閉氣，而她最高的紀錄是維持了3分鐘靜態閉氣：

美人魚這項運動中的最大挑戰，一定是閉氣。因為你要在水中時間夠長，才可在海中游泳。除了閉氣外，比較高難度是「肢體語言」。與陸地上很不同，要維持臉部表情，還有就是在水中不戴泳鏡，睜大眼睛。

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Sherin在17年曾代表香港去參選，並獲得國際潛水小姐香港區冠軍。她表示，美人魚對她最大的啟發，就是提高了她的環保意識。而她亦十分榮幸，透過選美冠軍的身份，能幫助她進一步推廣環保意識：

美人魚最大對我的啟發，就是對環保意識大大提高。海洋好像我們的家一樣，如果有人將多垃圾掉到你家中，其實你也不開心。

而除了美人魚泳術外，Sherin亦喜歡做運動，例如騎馬、空中吊環、滾軸溜冰、滑板等，維持健康體魄，善待自己：

運動是生活一部分，你的身體就是你的寺廟。做運動其實是善待身體的一種方法，每天做運動是必須的。

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責任編輯：羅嘉欣