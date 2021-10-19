【拐帶疑雲】陌生女一手抱走雙胞胎妹妹　爸爸憂拐子集團︰她與2男同行

▲ 日前，台灣有陌生女子抱走一名女童，出現拐帶疑雲。

家長帶小朋友外出，千萬要時刻注意孩子的安全。台灣日前出現疑似拐帶的事件，家人帶一對雙胞胎孖女外出遊玩，一名陌生女子突然抱起雙胞胎妹妹，爸媽及時發現，最後媽媽成功抱回女兒，有驚無險。事後爸爸回想該名女子的行徑，認為她行跡可疑，擔憂是拐子集團。

帶同1歲多孖女外出

據台灣《TVBS新聞》報道，於星期日（17日）台中彰化溪湖糖廠，父母跟家人帶雙胞胎孖女外出遊玩，雙胞胎約只有一歲多。爸爸在網絡分享此驚險事，當時太太在旁邊為兩女兒拍照，外婆等人在旁看著孫女走路時的可愛模樣，5名大人看著2位小孩。

來了一個陌生的女子，約28至35歲，莫名其妙的說了一句「兩個都抱起來喔？」，還在思考她到底說甚麼的時候，那個陌生女子竟然抱走妞妹就走了，當下嚇死我。

▲ 有陌生女子靠近孩子。（影片截圖）

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陌生女子突然抱起孩子

當時爸爸將大女交到外婆手上，衝過去把細女搶回來。從影片所見，一名陌生女子靠近嬰兒車，沒多久，伸手抱走一個孖女妹妹，爸媽見狀連忙上前阻止，媽媽上前攔截陌生女子，成功將女兒抱回身邊。

孖女爸爸回想該陌生女子當時甚麼都沒說就轉頭離開，跟著2名男子消失在人群中，爸爸當下不想惹她，小孩沒事就好了。加上他認為陌生女那句「兩個都抱起來喔？」很可怕，感覺是戴耳機跟某個監控中的人對話，怕他們是一個集團。

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台爸憂拐子集團

原本不太怕生的女兒被嚇到，事後緊抓著媽媽不放。爸爸在網絡發帖提醒家長，帶孩子出門一定要小心。

在這奉勸各位爸爸媽媽在外真的不能只顧看手機。好在當下大人很多，眼光也在妞妞們身上，才來得及在最快時間把妞妹抱回來。

女童家人事後報警，警方找出該名女子，她表示孩子很可愛，想抱起來玩，沒有要偷擄走的意思。可是，依法未經同意她這樣做已經違法，將朝涉嫌妨礙自由以及強制罪，並提醒大眾別人的小孩再可愛，都不能伸手任意觸摸。

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責任編輯︰王明芳