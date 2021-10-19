【綠色駕駛】 中電延長電動車免費充電服務至明年年底

▲ 中電延長電動車免費充電服務至2022年底。（中電提供）

中華電力今天（19日）宣布，延長轄下電動車充電站的免費充電服務至2022年底，繼續為電動車駕駛人士提供可靠便利的免費充電服務，以配合政府推動電動車普及化的政策。

中電總裁蔣東強表示，為應對氣候變化，中電堅守集團承諾，致力於2050年底前實現整個價值鏈淨零溫室氣體排放，支持香港於 2050 年前實現碳中和的目標。他續指，推動綠色駕駛是重要一環，會繼續支持電動車發展，鼓勵更多駕駛人士選用電動車。

中電目前在九龍、新界和大嶼山主要地區設有54個中速及快速的電動車充電站，合共提供161個充電器，駕駛人士可以下載中電手機應用程式及瀏覽中華電力網站，隨時查看就近的充電站位置、各個充電站的使用狀況及最新消息，方便駕駛人士尋找合適的電動車充電站。

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責任編輯：余思嵐