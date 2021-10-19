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林二汶任快閃店長派湯打氣　免費派湯鼓勵大眾分享美食傾心事

娛樂 16:51 2021/10/19

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林二汶鼓勵大眾分享美食傾心事。

為鼓勵大眾專注溝通與身心靈健康，Talk Friday將於10月22日、29日一連兩個星期五，在全港10間食肆，包括銀杏館、Green Common、Classified等舉辦「為你送湯」活動，設立「靚湯分享站」免費為大家送上2杯既有益又暖心的靚湯，鼓勵大家與摯愛同時分享美食與心事。

而Talk Friday在10月15日邀得林二汶往荃灣Green Common，化身星級快閃店長出席首次派湯活動。現場有不少粉絲及市民排隊，在二汶手接過靚湯後更有人停下傾心事，二汶也細心聆聽並回應。

愛睇剃頭髮ASMR片
 
二汶在活動中大展廚藝，與主持合作烹調了一煲簡單美味的雜菜湯。她自爆平日不常下廚，但鍾意用電飯煲煮東西：「推介大家整黑椒三文魚飯，一定成功，因為好簡單。」

問到二汶會如何排解負面情緒，她的新習慣竟然是看ASMR片：「很喜歡睇剃頭髮及做陶瓷的ASMR片，有時一看就是一兩小時，無論聲音或者視覺都好疏解好治癒。」

她表示面對壓力時，首先不會一直提自己近來好大壓力：「因一大壓力人就會亂，反而會問自己應如何排好工作的先後次序。另外要學習跟別人及與自己溝通，才可以真正改善精神健康。要對自己敏感，不要逃避壓力。」

二汶指真的壓力很大時，會跟合作伙伴、家人或者志同道合學習人生道理的同學傾訴：「聽到人人都大壓力，原來大家都一樣，互相傾訴紓緩，就會覺得放鬆一點。」

打邊爐減壓 
 
是次「靚湯分享站」鼓勵大家一邊飲湯一邊「陪我講」傾心事。

而「陪我講」三個字對於二汶也有特別意義：「是以溫柔的心靈去溝通，其實我自己好鍾意飲湯，因為湯象徵住關心。自細到大媽咪都會煲湯畀我同哥哥飲，最鍾意飲媽咪的螺頭湯，一路飲湯一路同媽咪傾偈，感覺真係好溫暖。」

另外，打邊爐也是二汶的心水減壓活動：「因為烚下烚下其實幾Relax，同朋友傾下無聊東西就會放鬆，有時談心不用太沉重，陪伴都好緊要。我喜歡小型聚會，四個人傾偈剛剛好。」

二汶希望大家可支持「靚湯分享站」的活動：「由星期五起步去關心對方，拎杯熱湯同同事、朋友、家人一齊飲，大家傾下偈，慢慢可以變到每日都傾偈就最好。」

是次Talk Friday「為你送湯」活動亦得到商界及社會企業支持，將「學會關心自己，陪伴他人，一起正視情緒健康」這個訊息，傳遞予社會上更多不同層面。

最新影片推介：楊潮凱專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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