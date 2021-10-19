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【海濱長廊】堅尼地城卑路乍灣海濱長廊開放一周年　海濱事務委員會舉辦活動慶生

社會 17:12 2021/10/19

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海濱事務委員會於今日特別舉辦一場「生日派對」，設有大型蛋糕裝置與眾同樂。（陳永康攝）

港政府近年積極推動優化海濱的工作，致力建造完善的海濱長廊，位於堅尼地城的卑路乍灣海濱長廊是其中一個。該地前身是公眾貨物起卸區，去年優化後加入了一些休憩設施。該海濱長廊由去年10月開放，至今剛好一年，海濱事務委員會於今（19日）特別舉辦一場「生日派對」，設有大型蛋糕裝置與眾同樂。

為慶祝卑路乍灣海濱長廊開放一周年，海濱事務委員會於場內設置一個直徑逾2米的巨型戶外蛋糕裝置，裝置更可變身成8個獨立玩具車。此外，為方便市民可於海濱叫外賣，場內當眼處設置「外賣接餐點」，市民於外賣應用程式定位「Belcher Bay Promenade 卑路乍灣海濱長廊」為送餐地點，再點選餐飲下單，於指定時間在「外賣接餐點」與送餐員交收便可。

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另外，長廊於生日活動期間將舉辦不同工作坊，10月23（六）下午3時至4時設有魔術雜技表演及海濱主題氣球工作坊；10月30、31日（六、日）設有萬聖節人體彩繪工作坊及南瓜造型氣球工作坊。

海濱事務委員會主席吳永順指，海濱事務委員會及發展局一直積極探索海濱的設計和管理模式，希望打造全新的「海濱共享空間」品牌；有別於一般公園，卑路乍灣海濱長廊是海濱開放管理模式的第一個實驗場，過去一年不斷累積經驗，在確保遊人有秩序地使用海濱設施及用家自由度中取得平衡。而這個海濱長廊亦一反傳統公園設計，放置大量可移動卡板和可移動裝置，讓公眾隨時組合發揮創意，亦於重要節日設計期間限定裝置，豐富公眾的海濱體驗，最終深受市民歡迎，海濱事務委員會會聯同海港辦事處將海濱共享空間的理念，推廣應用至更多海濱用地。

卑路乍灣海濱休憩用地由海濱長廊和相連休憩用地組成，佔地約5,900平方米，前身為公眾貨物起卸區；全長172米的海濱長廊以板道搭建，海濱的設施有遮蔭座椅、綠化園境和洗手間等。

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記者：洪芷晴

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