【檢疫酒店】政府公布第6輪指定檢疫酒店　增多5酒店包括香港逸蘭銅鑼灣酒店

▲ 第六輪檢疫酒店涵蓋40間酒店，提供1.15萬房間。（資料圖片）

政府今日（19日）公布第6輪指定檢疫酒店的名單，由今年12月1日至明年2月28日的新一輪指定檢疫酒店計劃共涵蓋40間酒店，提供約11,500間房間。

當局表示，政府於9月24日發信邀請約2,000間持有效牌照的酒店或旅館申請為第6輪指定檢疫酒店，共收到45個申請。經評估後，揀選了40間作為第6輪指定檢疫酒店，共提供約11,500間不同種類和價格的房間，供從中國內地及澳門以外地區抵港人士選擇入住，名單中包括35間屬第5輪指定檢疫酒店。



當局又補充，因應抵港人士在第5輪計劃期間對房間的需求殷切，加上第6輪計劃將涵蓋數個長公眾假期，將在新一輪計劃提供更多酒店房間以應付市場可能出現的更大需求。

▲ 第六輪指定檢疫酒店名單 。（新聞處提供）

▲ 第六輪指定檢疫酒店名單 。（新聞處提供）



為進一步加強外防輸入，減低抵港人士與本地社區接觸，政府規定所有從指明地區抵港人士必須在指定檢疫酒店進行強制檢疫。第1輪及第2輪指定檢疫酒店計劃均涵蓋36間酒店，並已分別於2月19日及4月20日完結。第3輪指定檢疫酒店涵蓋30間酒店，並已於6月19日完結。第4輪指定檢疫酒店涵蓋35間酒店，並已於8月31日完結；而第5輪指定檢疫酒店則涵蓋36間酒店，並將於11月30日完結。

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責任編輯：余思嵐