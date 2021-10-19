  • 26°C
香港時間 : 20211019日 (週二) 19:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【檢疫酒店】政府公布第6輪指定檢疫酒店　增多5酒店包括香港逸蘭銅鑼灣酒店

社會 17:30 2021/10/19

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

第六輪檢疫酒店涵蓋40間酒店，提供1.15萬房間。（資料圖片）

政府今日（19日）公布第6輪指定檢疫酒店的名單，由今年12月1日至明年2月28日的新一輪指定檢疫酒店計劃共涵蓋40間酒店，提供約11,500間房間。

當局表示，政府於9月24日發信邀請約2,000間持有效牌照的酒店或旅館申請為第6輪指定檢疫酒店，共收到45個申請。經評估後，揀選了40間作為第6輪指定檢疫酒店，共提供約11,500間不同種類和價格的房間，供從中國內地及澳門以外地區抵港人士選擇入住，名單中包括35間屬第5輪指定檢疫酒店。
 
當局又補充，因應抵港人士在第5輪計劃期間對房間的需求殷切，加上第6輪計劃將涵蓋數個長公眾假期，將在新一輪計劃提供更多酒店房間以應付市場可能出現的更大需求。

第六輪指定檢疫酒店名單 。（新聞處提供）

第六輪指定檢疫酒店名單 。（新聞處提供）


為進一步加強外防輸入，減低抵港人士與本地社區接觸，政府規定所有從指明地區抵港人士必須在指定檢疫酒店進行強制檢疫。第1輪及第2輪指定檢疫酒店計劃均涵蓋36間酒店，並已分別於2月19日及4月20日完結。第3輪指定檢疫酒店涵蓋30間酒店，並已於6月19日完結。第4輪指定檢疫酒店涵蓋35間酒店，並已於8月31日完結；而第5輪指定檢疫酒店則涵蓋36間酒店，並將於11月30日完結。

最新影片推介：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐

相關文章

​【特首受傷】林鄭月娥禮賓府跌倒右手手肘骨折　出院時右手有包紮​【最新圖片】　
今日 09:20
​【特首受傷】林鄭月娥禮賓府跌倒右手手肘骨折　出院時右手有包紮​【最新圖片】　
【天氣預測】天文台料冷鋒周四抵港再調低溫度預測　周五市區最低18度
今日 16:33
【天氣預測】天文台料冷鋒周四抵港再調低溫度預測　周五市區最低18度
【持刀遊蕩】荃灣男子雙手持刀鬧市遊蕩　警方到場搜捕雙刀漢逃去無蹤
今日 14:39
【持刀遊蕩】荃灣男子雙手持刀鬧市遊蕩　警方到場搜捕雙刀漢逃去無蹤
【打擊罪案】葵青區獨行爆竊賊落網　涉區內8宗爆竊案損失財物達54萬
今日 15:18
【打擊罪案】葵青區獨行爆竊賊落網　涉區內8宗爆竊案損失財物達54萬
【兩地通關】梁振英：滿足對方入境要求是常識　如果不喜歡可以不去內地
今日 15:29
【兩地通關】梁振英：滿足對方入境要求是常識　如果不喜歡可以不去內地
【綠色駕駛】 中電延長電動車免費充電服務至明年年底
今日 16:53
【綠色駕駛】 中電延長電動車免費充電服務至明年年底
【新冠疫苗】有市民接種後面癱索賠償金被拒　揭瑪嘉烈醫院無呈報亦未有解釋
今日 17:16
【新冠疫苗】有市民接種後面癱索賠償金被拒　揭瑪嘉烈醫院無呈報亦未有解釋

你可能感興趣

​【特首受傷】林鄭月娥禮賓府跌倒右手手肘骨折　出院時右手有包紮​【最新圖片】　
今日 09:20
​【特首受傷】林鄭月娥禮賓府跌倒右手手肘骨折　出院時右手有包紮​【最新圖片】　
【天氣預測】天文台料冷鋒周四抵港再調低溫度預測　周五市區最低18度
今日 16:33
【天氣預測】天文台料冷鋒周四抵港再調低溫度預測　周五市區最低18度
【持刀遊蕩】荃灣男子雙手持刀鬧市遊蕩　警方到場搜捕雙刀漢逃去無蹤
今日 14:39
【持刀遊蕩】荃灣男子雙手持刀鬧市遊蕩　警方到場搜捕雙刀漢逃去無蹤
疫苗 新冠肺炎疫情 經濟 澳門 香港 酒店 中國

最高瀏覽

【迪士尼加價】引入全新門票價格分級制　特定日子門票加價約一成
17:11 2021/10/18
【迪士尼加價】引入全新門票價格分級制　特定日子門票加價約一成
【昏迷女童】7歲哥哥為植物人天瑜祈禱　爸爸盼兒堅強︰妹妹同以前唔一樣
13:23 2021/10/18
【昏迷女童】7歲哥哥為植物人天瑜祈禱　爸爸盼兒堅強︰妹妹同以前唔一樣
【娛圈喜事】戴夢夢宣布下月結婚　準新娘：一起在走是一種幸福
16:03 2021/10/18
【娛圈喜事】戴夢夢宣布下月結婚　準新娘：一起在走是一種幸福