【新冠疫苗】有市民接種後面癱索賠償金被拒　揭瑪嘉烈醫院無呈報亦未有解釋

▲ 有市民接種後疫苗面癱申保障基金被拒,揭瑪嘉烈醫院無呈報亦未有解釋。(袁海文提供)

民主黨「新冠疫苗權益熱線」上月中收到一宗求助,事主Y先生任職室內設計相關工作,因工作需要而接種疫苗。惟Y先生接種復必泰疫苗後出現貝爾面癱副作用,申請疫苗保障基金時曾被拒絕,因是其個案未獲醫院向衞生署呈報為「疫苗接種嚴重或非預期異常事件」。袁海文為Y先生向醫院查詢為何當時未有作出呈報,但超過三星期都未有收到具體回覆,袁海文促請醫院盡快交代原因。

事主Y先生在8月31日接種第二劑復必泰疫苗後,當時休息大約10-20分鐘,飲水時咀角有小水滴流出;同日晚上大約10時,Y先生跟朋友晚飯期間,感受到左邊眼皮有些下垂的情況,惟Y先生沒有多加留意。翌日早上,Y先生洗面的時候,眼睛入水,漱口亦有水滴流出,此時他發現左邊面部出現面癱的情況。

由於Y先生9月1日仍有工作需要處理,所以他於9月2日才到瑪嘉烈醫院急症室診症。急症室醫生指出丁先生「2nd dose Biontech taken on 31/8/21 developed L sided Bell’s palsy since the morning of 1/9/2021」,並表示事主有機會睡得不好,才出現有關情況。及後轉介事主9月16日到內科覆診及到明愛眼科診症。

期後,Y先生於9月9日向AXA安盛申請疫苗保障基金,並於9月29日接到回覆,指出基於「申請人所提交的文件及基於申請人的個案未獲醫護人員向衞生署呈報為「疫苗接種嚴重或非預期異常事件」,因此,申請遭到拒絕。

Y先生於10月7日向瑪嘉烈醫院病人聯絡主任查詢,有否向衞生署呈報他的個案,並獲得回覆,該院未有將Y先生的個案呈報。10月8日,病人聯絡主任聯絡Y先生,指出經急症室部門主管審核後,會將個案呈報,並請Y先生自行申請疫苗保障基金,但未有解釋為何當時沒有將個案呈報。

民主黨醫療政策發言人袁海文表示,這次是涉及申領疫苗保障基金被拒,才得知其副作用沒有被呈報,醫管局應交代原因。袁海文質疑當很明顯有關聯的貝爾面癱也沒有呈報,是否有很多的副作用也沒有呈報,而公眾無從核實,接種疫苗的副作用數字亦因而被低估。袁海文指,政府與醫管局等應檢視時的呈報機制,應研究透過HA GO、醫健通等系統,讓市民可直接呈報接種疫苗後遇到的副作用,作出紀錄及視乎需要作出跟進。

記者:李榮忠