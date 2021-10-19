調查：田北辰評分排5大議員之首 最多人認識特首選舉黑馬葉劉淑儀
政治 17:22 2021/10/19
香港民意研究所上月中至本月初調查發現，5大立法會議員民望排名中，實政圓桌田北辰以47.7分排榜首，其次是特首選舉黑馬、新民黨葉劉淑儀，而民建聯李慧琼、經民聯梁美芬和何君堯，則依次緊隨其後。
在首輪調查中，受訪者需要在未經提示下，說出最多10名最熟悉的議員，首6位認知率最高的議員，依次分別葉劉淑儀、田北辰、何君堯、李慧琼、梁美芬和工聯會麥美娟。
在次輪調查中，受訪者要就該6位認知率最高的議員進行評分。結果顯示，今次新上榜的田北辰以47.7分排榜首；上次最高分的葉劉淑儀，今次以42.8分排第二；而繼續入圍的李慧琼和梁美芬，則分別得39.2分和37.1分。
至於同樣新上榜的何君堯得32.8分，在五大議員當中排取尾。而雖然麥美娟在今次調查中取得34.2分，但由於其認知率在今次6人中最低，故被剔除五大議員之列。
香港民研在上月16日至23日期間，成功透過隨機抽樣方式，以電話訪問1036名18歲或以上香港居民，排列出首6位認知率最高的議員；並在本月4日至7日期間，成功訪問1010名市民並邀請評分，以決定5大立法會議員民望排名。
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撰文 : 傅流螢