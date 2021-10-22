【卓越教學獎】基華小學四獲獎教師推全方位理財教育　辦貧富宴讓小學生體會感恩惜物

▲ 獲取行政長官卓越教學獎嘉許狀的教師（左起）李雅欣、陳佩蔚、劉佩君及林麗。（學校提供）

小學生對金錢及理財概念普遍較薄弱，加上近年電子支付已成趨勢，不少學校也開始關注理財教育。獲取行政長官卓越教學獎嘉許狀（2019-2020德育及公民教育）的教師陳佩蔚、劉佩君、李雅欣及林麗，亦積極在校內推行理財及品德教育。

據中華基督教會基華小學（九龍塘）陳佩蔚主任指出，該校學生多來自中產家庭，家長普遍未察覺理財教育的重要性，會為子女提供充裕的物資。

學生對金錢的觀念認識不深，也習慣以電子貨幣消費，且不重視保管個人財物，造成校內有大量失物無人認領，造成浪費，因而更感需要教導學生正確的理財觀念，並鼓勵他們在日常生活中實踐。

學懂惜物 善用資源

該校自2018年參加投資者及理財教育委員會與香港中文大學合辦的「才德兼備理財學校計劃」，希望透過計劃培養學生正確的理財觀念，並分別在課堂或課外活動上推行。

陳主任稱，在學科層面上，一年級中文科會進行童書教學，以繪本《怕浪費的奶奶》從生活切入，透過故事教導學生如何把現有資源再運用，帶出惜物、善用資源等信息。

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四年級英文科的單元教學「A reason to celebrate」，以春節為例，向學生講解如何管理財富以及自制的重要。五年級常識科及六年級數學科，則分別在折扣課題讓同學比較價格，及了解廣告的誘惑，同時在購物前應先分清物品是「需要」或是「想要」，引導同學以精明的態度作消費選擇，培養責任感。

在非學科層面上，老師或學生會於早會時段分享有關環保及善用資源的信息；也曾舉辦理財攤位遊戲，讓學生體驗在有限金錢下，不可能擁有所有東西。

貧餐富餐 主動分享

陳主任續稱，重點活動還有為小四學生舉辦的貧富宴，活動前會先透過影片讓同學了解全球貧富懸殊、資源分配不均等社會問題。到午膳時段，校長會以抽籤形式分配全級師生吃貧餐或富餐。富餐學生除飯盒外，可享用甜品及飲料，貧餐學生則只有簡單的面包及水果。抽籤前教師會給予溫馨提示，讓同學有足夠心理準備接受抽籤結果。

學生們都很緊張，有學生表示想抽到貧餐，因平時自己的飯菜太豐富，希望藉此機會體驗吃不飽的感覺。也有學生因抽到貧餐而一度不開心，但在活動過程中見到同學和老師與他一同經歷，心情亦漸漸平復。我們也見到享用富餐的學生會主動與貧餐同學分享食物，感受與人分享的喜悅。

而在活動後，老師會帶領同學作總結及反思。

透過貧富宴活動，期望同學懂得珍惜之餘，能培養同理心，學習關心別人；同時學會節省、自制、明白簡約的生活方式也能過得快樂。

▲ 抽得富餐的同學同時也會主動分享。（學校提供）

她補充，舉辦貧富宴活動需要作多方面的考慮，包括食物選擇、場地以至照顧學生身心靈上的考量，除了活動前的資料搜集，過程中老師也要細心觀察學生的行為及情緒變化，在需要時作出輔導、讚賞及鼓勵。

理財教育 從小開始

陳主任強調，理財教育愈早開始愈好。「才德兼備理財學校計劃」針對6至11歲的學童，可從初小開始培養學生的理財能力及相關品德。「小學生一般已了解到金錢的重要性，但對於如何妥善管理金錢、精明消費等認知較為缺乏。」

她稱，學生日常生活所需大多由父母供應，不同社經地位及家庭背景，對理財教育亦會有所不同。在金錢的應用上，家長不妨讓子女參與其中，家長可鼓勵小朋友留起一部分零用錢作儲蓄後，給予自主空間讓他們自行決定如何花費，例如購買自己喜愛的零食、玩具或文具，亦可鼓勵他們作出捐獻，如教會奉獻或捐款予慈善團體等。

▲ 學校理財大使培訓活動。（學校提供）

全校教師 成就獎項

對於9月底剛獲頒發行政長官卓越教學獎嘉許狀，幾位老師自言十分感恩。

能得到專業評審的肯定，讓我們更有信心推展校本課程，向學生灌輸正面的價值觀，培養學生的生命素養。

陳主任亦感恩得到鄭雪英校長的領導和支持，以及全校教師的配合以推展各項課程及活動。「獲獎的不只是我們幾位教師，而是全校每一位教師努力的成果。」

記者︰李越樺