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【世界養生組織】陳自瑤為好姊妹初嘗灌鼻　黄翠如學花藝治療身心

娛樂 17:46 2021/10/19

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Yoyo及翠如探討的印度傳統醫學阿育吠陀。

黃翠如及陳自瑤拍檔主持myTV SUPER原創節目《世界養生組織》，二人在節目探討及實踐古法和現代的養生秘密。第六及七集將會探討印度教及佛教的傳統醫學阿育吠陀（Ayurveda），以及介紹如何透過花藝養生治療尋找生活的小確幸。

Yoyo及翠如探討的印度傳統醫學阿育吠陀不僅是一門醫學體系，而且代表一種健康的生活方式。二人拜訪了阿育吠陀營養治療師Lakshmni Harilela及其意大利籍丈夫，治療師更推介阿育吠陀的灌鼻療法，把水從一邊鼻孔灌入，從另一邊鼻孔流出。

翠如不敢灌洗鼻腔，Yoyo身先士卒嘗試療法。

最初膽怯的翠如不敢灌洗鼻腔，要由Yoyo身先士卒嘗試療法，Yoyo說洗鼻的感覺有點似游水時嗆到水。

Lakshmni Harilela亦為Yoyo及翠如把脈，看看她們的五行屬性，同時拆解風型人（Vata）、火型人（Pitta）及水土型人（Kapha）的身體特徵及平衡身心之道。

翠如一試就愛上插花。

下周二（26日）播出第七集將會談及花藝與園藝養生治療。當中園藝公司創辦人Koyi Chan會教觀眾利用香草為生活增添五感小確幸。
Yoyo透露她每朝也會飲一大杯暖水或花茶，並指出自己的養生之道也從小已經開始。

Yoyo及翠如則拜訪了花藝設計師梁靈剛博士（Solomon），分享如何跟著四季去養生，又會談談花藝治療。二人亦即席發揮創意跟Solomon學插花，翠如一試就愛上，希望製作組給予多一點時間，讓她繼續享受花藝養生過程。

同場加映：楊潮凱訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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