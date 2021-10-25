【兒童發育】小朋友太高或過矮或屬發育異常　兒童發育3階段宜定時記錄身高體重

▲ 兒童發育分為3階段，家長宜定時觀察孩子身高體重，留意發育遲緩警號。

兒童發育主要分為三個階段：幼兒期（Infancy）、童年期（Childhood）及青春期（Puberty），成長速度因人而異。「幼兒期」在媽媽懷內便開始，直至約兩歲，生長速度主要受營養影響。「童年期」受荷爾蒙，例如生長激素及甲狀腺荷爾蒙的影響會愈來愈大；到「青春期」，生長激素、甲狀腺荷爾蒙及性荷爾蒙則是影響發育的關鍵因素。

小於胎齡兒 長遠或致發育遲緩

如果胎兒在媽媽子宮內生長緩慢，有機會成為「小於胎齡兒」（Small for Gestational Age，簡稱SGA），即嬰兒出生時的體重或身長比胎齡相同者的平均體重或身長低兩個標準差，長遠或會引致發育遲緩。除了影響成年時的身高，患者在約五、六十歲時有較大機會患上糖尿病、高血壓及心臟病。大約八成SGA可以在出生後六個月追回正常發育速度，九成可以在兩歲後追回，但如果到四歲後，身高仍與同齡兒童有一定差距，一般難以追回正常發育進度，需要注射生長激素。

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高度較同齡兒童低兩個標準差 屬發育遲緩

踏入童年期，若小童的高度或身長較正常華人兒童標準低或高過兩個標準差，就屬於發育不正常，建議小童可參與政府提供的學童保健計劃，每年量度身高、體重、血壓等，亦會檢查脊柱，一旦發現兒童生長遲緩，就會轉介專科醫生跟進。

另一常見影響初生嬰兒發育的疾病，是甲狀腺功能低下或失調，每二千五百至三千名小童就有一名確診，初期可以毫無病徵。目前本港出生的嬰兒一出生便可接受相關篩查，只要在三個月大前確診及治療，可避免日後智力及發育受影響。

其他影響兒童發育的情況包括生長激素缺乏症、腎衰竭、普達威利症候群（Prader-Willi Syndrome，第十五對染色體異常）、特納綜合症（Turner Syndrome）等，患者一般較同齡者矮小。目前本港公立醫院為這些病人提供生長激素治療，直到生長至正常成人高度。

識別青春期發育緩慢或性早熟

至於青春期，發育速度則與性荷爾蒙有關，發育異常主要是發育緩慢或不正常性早熟。

男性 女性 性早熟 睪丸在9歲時開始增大 胸部在7歲前持續發展、10歲前有月經 發育緩慢 14歲後仍無發育跡象 12歲半後仍無發育跡象

數據顯示，百分之五至十性早熟女童，以及四成性早熟男童腦部結構出現問題，例如患有腫瘤，他們可能需要接受磁力共振造影檢查，及早排除腦部問題。

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定時記錄身高體重 助早發現發育問題

父母應要細心留意小孩的發育進度，如有疑問應及早向醫生查詢，讓醫生提供專業建議，並商討檢查及治療方案。

日常營養及運動對兒童發育十分重要，父母應要讓子女養成定期運動及良好飲食的習慣，包括每天約45至60分鐘運動、多吃蔬果、每天喝一杯牛奶以補充鈣質等。父母亦可以定時記錄子女身高及體重，定期與醫生商討子女發育進度，以便及早應對發育期間遇到的問題，令小朋友能夠健康、愉快地成長。

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撰文︰養和醫院兒科專科醫生盧忠啟