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【特首受傷】林鄭月娥：經照X光後發現是右手手肘骨折　笑言正好趁此「手傷」休息充電

政治 18:01 2021/10/19

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

林鄭月娥出院後單手自拍報平安，透露禮賓府晚宴開始前下樓時從梯級跌下，照X光後發現右手手肘骨部分「崩」了，打石膏固定。(林鄭月娥FB圖片)

特首林鄭月娥今午在社交網站表示，昨晚在禮賓府從梯級跌了下來，經檢查和照X光後發現是右手手肘骨折，相信要兩、三星期讓它自然癒合。她表示，自己住院一晚並接受腦部掃描及其他部位檢查後，今早已出院回禮賓府休息。

事緣昨晚在禮賓府宴請退休同事，晚宴開始前下樓時從梯級跌了下來，初時以為是皮外傷，但右手愈來愈痛，於是送客後便自行到瑪麗醫院求診。經檢查和照X光後，發現是右手手肘骨有部分「崩」了，於是馬上打石膏固定，讓它自然癒合，相信要兩、三星期。住院一晚並接受腦部掃描及其他部位檢查後，今早已出院回禮賓府休息。

林鄭月娥今早出院。（陳靜儀攝）

她在帖文中又感謝瑪麗醫院醫療團隊的悉心照顧，並形容對各位同事和朋友送上的關懷感到窩心。她又指，自己已有接近3年沒有休假，今年《施政報告》前後更是忙得不可開交，就趁此「手傷」休息一下，充電後再帶領香港迎難而上，落實今年《施政報告》的多項措施。

不過，她笑言：「現在最大的難題恐怕是穿衣和寫字啊！」

我感謝瑪麗醫院醫療團隊的悉心照顧，並對各位同事和朋友送上的關懷，感到窩心。  其中有多位好友留言説，「小病是福」，認為這正好給我這個停不下來的特首好好休息的機會。我想這也是一個正面思維的態度，事實上，我已接近三年沒有休假，今年《施政報告》前後更是忙得不可開交，就趁此「手傷」休息一下，充電後再帶領香港迎難而上，落實今年《施政報告》的多項措施。  不過，現在最大的難題恐怕是穿衣和寫字啊！  #林鄭月娥 #CarrieLam

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：胡偉明

瑪麗醫院 香港 林鄭月娥 施政報告 政治

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