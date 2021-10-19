【特首受傷】林鄭月娥：經照X光後發現是右手手肘骨折　笑言正好趁此「手傷」休息充電

▲ 林鄭月娥出院後單手自拍報平安，透露禮賓府晚宴開始前下樓時從梯級跌下，照X光後發現右手手肘骨部分「崩」了，打石膏固定。(林鄭月娥FB圖片)

特首林鄭月娥今午在社交網站表示，昨晚在禮賓府從梯級跌了下來，經檢查和照X光後發現是右手手肘骨折，相信要兩、三星期讓它自然癒合。她表示，自己住院一晚並接受腦部掃描及其他部位檢查後，今早已出院回禮賓府休息。

事緣昨晚在禮賓府宴請退休同事，晚宴開始前下樓時從梯級跌了下來，初時以為是皮外傷，但右手愈來愈痛，於是送客後便自行到瑪麗醫院求診。經檢查和照X光後，發現是右手手肘骨有部分「崩」了，於是馬上打石膏固定，讓它自然癒合，相信要兩、三星期。住院一晚並接受腦部掃描及其他部位檢查後，今早已出院回禮賓府休息。

▲ 林鄭月娥今早出院。（陳靜儀攝）

她在帖文中又感謝瑪麗醫院醫療團隊的悉心照顧，並形容對各位同事和朋友送上的關懷感到窩心。她又指，自己已有接近3年沒有休假，今年《施政報告》前後更是忙得不可開交，就趁此「手傷」休息一下，充電後再帶領香港迎難而上，落實今年《施政報告》的多項措施。

不過，她笑言：「現在最大的難題恐怕是穿衣和寫字啊！」

我感謝瑪麗醫院醫療團隊的悉心照顧，並對各位同事和朋友送上的關懷，感到窩心。 其中有多位好友留言説，「小病是福」，認為這正好給我這個停不下來的特首好好休息的機會。我想這也是一個正面思維的態度，事實上，我已接近三年沒有休假，今年《施政報告》前後更是忙得不可開交，就趁此「手傷」休息一下，充電後再帶領香港迎難而上，落實今年《施政報告》的多項措施。 不過，現在最大的難題恐怕是穿衣和寫字啊！ #林鄭月娥 #CarrieLam

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責任編輯：胡偉明