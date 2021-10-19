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【非法凍肉】警方聯同食環署破獲歷來最大宗無牌凍房案　逾5,600噸凍肉市值超過20億元拘一人

社會 18:24 2021/10/19

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涉案凍肉逾5,600噸，市值超過20億。（曾秋文攝）

警方聯同食環署打擊涉嫌無牌經營凍房，在落馬洲米埔隴路一個20萬呎的貨櫃場，發現250個凍櫃，包括豬、牛、羊及內臟，初步點算總重量超過5,600公噸，市值超過20億元。相信是歷來以金額及重量計，最大宗的同類案件。執法人員拘捕一名34歲貨櫃場男董事涉嫌「經營無牌凍房」，現正被扣留調查。

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元朗警區刑事總督察連健德指，可能與疫情封關有關，有不法之徒利用香港優勢暫時儲存凍肉在貨櫃，警方仍在調查動機，亦會跟進凍肉去向，不排除同走私有關。食環署元朗區署理衞生總監廖國偉說，這批凍肉的儲存方式適當，未發現有流出市面，相信這批肉來自德國、智利和澳洲等地，惟其中70公噸沒有衛生證明書，稍後會銷毀。

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記者：曾秋文、李榮忠

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