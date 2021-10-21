【TOPick親子活動】KOL玩具開箱短片比賽 - 比賽結果

《香港經濟日報》TOPick新聞

KOL玩具開箱短片比賽

感謝各位家長及小朋友踴躍參與，以下是【TOPick親子活動】KOL玩具開箱短片比賽比賽結果：

恭喜以下得獎者！得獎者將於10月27日或之前收到個別電郵通知領獎安排。

得獎名單

【最具人氣獎】幼稚園組別

冠軍：1號參加者 James Yu 小朋友

亞軍：131號參加者 梁蔓訫小朋友

季軍：73號參加者 楊卓朗小朋友

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【最具人氣獎】小學組別

冠軍：30號參加者Jonah小朋友

亞軍：11號參加者曾梓樂小朋友

季軍：2號參加者Fok king Hin小朋友

▼ 點擊圖片放大

【最有自信小朋友】幼稚園組別

得獎小朋友：16號參加者Chan Sum Yuet小朋友

▲ 16號參加者Chan Sum Yuet小朋友

【最有自信小朋友】小學組別

得獎小朋友：96號參加者Natalie Ng小朋友

▲ 96號參加者Natalie Ng小朋友

【最上鏡小朋友】幼稚園組別

得獎小朋友：133號參加者岑楓穎

▲ 133號參加者岑楓穎

【最上鏡小朋友】小學組別

得獎小朋友：107號參加者李若綝小朋友

▲ 107號參加者李若綝小朋友

如有任何爭議，TOPick 保留最終決定權

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