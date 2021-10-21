【TOPick親子活動】KOL玩具開箱短片比賽 - 比賽結果
幼稚園 16:12 2021/10/21
《香港經濟日報》TOPick新聞
KOL玩具開箱短片比賽
感謝各位家長及小朋友踴躍參與，以下是【TOPick親子活動】KOL玩具開箱短片比賽比賽結果：
恭喜以下得獎者！得獎者將於10月27日或之前收到個別電郵通知領獎安排。
得獎名單
【最具人氣獎】幼稚園組別
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【最具人氣獎】小學組別
亞軍：11號參加者曾梓樂小朋友
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【最有自信小朋友】幼稚園組別
得獎小朋友：16號參加者Chan Sum Yuet小朋友
【最有自信小朋友】小學組別
得獎小朋友：96號參加者Natalie Ng小朋友
【最上鏡小朋友】幼稚園組別
得獎小朋友：133號參加者岑楓穎
【最上鏡小朋友】小學組別
得獎小朋友：107號參加者李若綝小朋友
如有任何爭議，TOPick 保留最終決定權
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