  • 22°C
香港時間 : 20211021日 (週四) 17:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 魷魚遊戲 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TOPick親子活動】KOL玩具開箱短片比賽 - 比賽結果

幼稚園 16:12 2021/10/21

分享：

熱門 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 魷魚遊戲 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 新冠疫苗

《香港經濟日報》TOPick新聞

KOL玩具開箱短片比賽

感謝各位家長及小朋友踴躍參與，以下是【TOPick親子活動】KOL玩具開箱短片比賽比賽結果：

恭喜以下得獎者！得獎者將於10月27日或之前收到個別電郵通知領獎安排。

得獎名單

【最具人氣獎】幼稚園組別

冠軍：1號參加者 James Yu 小朋友

亞軍：131號參加者 梁蔓訫小朋友

季軍：73號參加者 楊卓朗小朋友

    點擊圖片放大

【最具人氣獎】小學組別

冠軍：30號參加者Jonah小朋友

亞軍：11號參加者曾梓樂小朋友

季軍：2號參加者Fok king Hin小朋友

    點擊圖片放大

【最有自信小朋友】幼稚園組別

 得獎小朋友：16號參加者Chan Sum Yuet小朋友

16號參加者Chan Sum Yuet小朋友

【最有自信小朋友】小學組別

得獎小朋友：96號參加者Natalie Ng小朋友

96號參加者Natalie Ng小朋友

【最上鏡小朋友】幼稚園組別

得獎小朋友：133號參加者岑楓穎

133號參加者岑楓穎

【最上鏡小朋友】小學組別

得獎小朋友：107號參加者李若綝小朋友

107號參加者李若綝小朋友

如有任何爭議，TOPick 保留最終決定權

【超市大搜查】餅乾小朋友至愛多吃或堵塞心血管 一文看清56款不含反式脂肪餅乾

https://bit.ly/3xEjOwy

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰

https://bit.ly/3G6yzh4

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰

https://bit.ly/2Z1gD6G

 

爸媽心聲 親子活動

最高瀏覽

【車CAM直擊】小一女生衝出馬路被的士撞飛　外傭抱起女童做法惹熱議
17:19 2021/10/20
【車CAM直擊】小一女生衝出馬路被的士撞飛　外傭抱起女童做法惹熱議
【抱憾分手】婚前檢查驚悉同患地中海貧血　情侶談最後一天戀愛忍痛分手
17:59 2021/10/20
【抱憾分手】婚前檢查驚悉同患地中海貧血　情侶談最後一天戀愛忍痛分手
【阿富汗悲歌】清潔工媽媽欠債4300元被迫賣3歲女　債主：長大後嫁給兒子
13:04 2021/10/20
【阿富汗悲歌】清潔工媽媽欠債4300元被迫賣3歲女　債主：長大後嫁給兒子