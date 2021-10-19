【立法會】李慧琼︰過去一年議會整體效能提升　政府向立法會提交法案20年以來最多

▲ 立法會內務委員會主席李慧琼。（梁偉榮攝）

立法會內務委員會今日下午舉行年結記者會。內委會主席李慧琼指，在立法會連任一年期間，政府一共向立法會提交39項法案，是過去20年以來最多的一年。其中33項法案已獲通過，相信餘下法案會於本周三及下周三立法會會議上獲得處理。

受新冠肺炎疫情影響，第七屆立法會選舉延期，第六屆立法會議員須繼續履行職責不少於一年。李慧琼形容，今屆會期對於立法會而言是獨特的一年，又指立法會今屆會期沒有拉布、流會及衝擊主席枱等抗爭場面，在立法工作方面交出一份亮麗的成績表。她又指，議會過去一年整體效能提升、環境健康，立法會議員亦能用好議會監督政府。

李慧琼續指，審議的多項法案中，《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》內容複雜、時間緊迫，鑑於當時要在12個月以來完成本地立份工作，內委會成立小組委員會處理。她表示，小組委員會及法案委員會共舉行17次會議完成審議工作，而條例草案內容更「三本電話簿咁厚」。

▲ 李慧琼（右）及馬逢國（左）。（梁偉榮攝）

內務委員會副主席馬逢國補充，在2020至2021年度會期內，截至今日，內會一共舉行了38次會議，成立了29個法案委員會審議29項政府法案，議員審議304項附屬法例、1份技術備忘錄及14項由政府提交的擬議決議案。而內委會成立了32個小組委員會研究其中128項附屬法例及4項擬議決議案。

▲ 李慧琼（右）及馬逢國（左）。（梁偉榮攝）

另外，李慧琼表示，不認同市民關注立法會的程度降低，又指立法會過去一年審議的內容與民生及經濟息息相關，如剛完成審議的「窺淫罪」修例、涉及「劏房」租務管制《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例草案》等，有效令到市民更掌握新局勢下立法會如何運作。

對於被指為下屆立法會主席人選，身兼民建聯主席李慧琼指，不對自己將來發展及位置不作任何揣測，接下來會集中精力做好議會及黨內的工作。

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記者：陳葆琳