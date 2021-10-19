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【施政報告2021】鄉議局提醒發展要平衡　勿剝削新界傳統權益

政治 18:54 2021/10/19

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劉業強希望，發展新界能夠對新界居民帶來正面影響。（陳宛彤攝）

本月初發表的施政報告，提到發展北部都會區、降低轉售祖堂地門檻等，均涉及新界發展。鄉議局今日舉行執委會，主席劉業強認為，施政報告提到發展新界，是鄉議局先賢的冀願，但政府落實時要達到社會共識。

劉業強提到，北部都會區提到發展洪水橋，他也明白發展是硬道理，需要隨時代進度，但提醒政府，在發展新界時，不能剝奪原居民傳統權益，強調新界土地是私有產權，政府應要與公眾利益間取得平衡，確保各持份者的利益有合理安排。

劉業強續指，鄉議局會負起政府與民眾的橋樑之責，又呼籲祖堂、鄉委會及新界居民團結，配合政府發展前提下，維護應有歷史權益，確保發展過程公平公正，令香港人有幸福感、安全感，期望港府能夠以民為本。

他又透露，鄉議局會成立智庫，就新界發展及規劃收集居民意見，向政府反映，也會舉辦座談會及研討會。他認為，無人比鄉議局更理解新界人聲音，政府是應該聆聽持份者聲音，減低阻力，認為政府要將發展阻力變成助力，令到發展新界時有更好的推進。

另外，打鼓嶺鄉事委員會主席陳明月提出臨時動議，要求政府消除北部都會區的阻礙因素，促請政府重新諮詢，尊重民意將沙殯葬城遷移，以及濾水廠、污水處理廠遷走。

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記者：陳宛彤

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