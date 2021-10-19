【藏武器判囚】涉藏胡椒噴劑等武器　健身教練罪成囚7個月

▲ 健身教練涉藏武器罪成，今於西九龍裁判法院被判囚7個月。資料圖片

2019年10月31日，兩名男女被指稱在深水埗一帶管有胡椒噴劑、噴漆及金屬棒。兩人經審訊後被裁定無牌管有槍械等3罪罪成，25歲健身教練今（19日）於西九龍裁判法院被判監7個月。裁判官判刑時指，被告當時已手握金屬棒，需判以具阻嚇性刑罰，以警惕被告及公眾；另1名女生原定今日判刑，辯方求情時要求判處低時數服務令。裁判官將案件押後至11月2日，以待社會服務令報告後始判刑，期間女生還押候判。

兩被告為鄧芯瑩（學生、18歲）及蔡沛霖（兼職健身教練、26歲）。鄧被控於 2019 年 10 月 31 日在深水埗汝州街與黃竹街交界，無牌管有槍械，即1支胡椒噴劑。她另被控1項管有物品意圖損壞財產罪，即於同日同地管有1支噴漆；蔡則被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他同日在深水埗黃竹街和汝州街的公眾地方管有1支金屬棒。

裁判官判刑時指，考慮到辯方求情、相關案例及報告後，認為蔡的罪行嚴重，加上當時社會亦不時出現相關事件，需判以具阻嚇性的刑罰，以警惕被告及公眾。

裁判官續指，蔡於事發時亦手握金屬棒，反映他已準備使用，加上該金屬棒有一定長度及殺傷力，故以7個月作量刑起點，當中並無減刑理由，判蔡入獄7個月。裁判官同時在聽取辯方求情後，將鄧的案件押後至11月2日下午，以待索取社會服務令報告，期間鄧需還押。

辯方律師求情時指，鄧的家庭關係及學習情況均於案發後兩年好轉，鄧更希望於明年文憑試後，攻讀護理系。辯方又指，雖然鄧的控罪嚴重，但案情簡單，希望裁判官考慮案情中，被告的防身噴霧連接了1條鎖匙，並未有直接證供顯示該噴霧用於犯罪上。

辯方引用兩個裁判法院案例，指出相關罪行均被判處社會服務令，同時參考在英國案例，鄧所管有的防身噴霧殺傷力並不嚴重，望裁判官可判處低時數社會服務令。另外，辯方亦呈上蔡的求情信，信中提及蔡對當晚響應網上號召而參與示威活動而感後悔，及後被判裁官質疑為何後悔參與一個合法的示威。

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記者：梁錦麟