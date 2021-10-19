【新冠疫苗】瑪嘉烈醫院認漏報針後面癱個案逾月　事件遭公開後始致歉及解話

▲ 瑪嘉烈醫院認漏報打針後面癱個案逾月，遭揭發後始致歉及解話（資料圖片）

民主黨今（19日）表示，上月中收到Y先生求助，指他接種第二劑復必泰疫苗出現貝爾面癱副作用，並獲瑪嘉烈醫院醫生證明是因接種疫苗所致，惟他其後申請疫苗保障基金時卻被拒絕，指因「申請人所提交的文件及基於申請人的個案未獲醫護人員向衞生署呈報為「疫苗接種嚴重或非預期異常事件」，詳情請看：下一頁；瑪嘉烈醫院發言人今承認，涉事醫護人員漏報個案，並指就事件引起病人不便致歉，並會提醒前線員工適時呈報相關個案，以免同類事件再次發生。

瑪嘉烈醫院發言人今證實，該病人於今年9月2日因左邊面癱和胸口不適到本院急症室求醫，醫護人員即時為病人治理，安排病人進行心電圖、胸部X光檢查、抽血等，詳細檢視病人情況，其後轉介病人至本院內科及明愛醫院眼科專科門診跟進。

該院於10月6日接獲病人查詢其個案是否已呈報衞生署，醫護人員即時審視有關個案，根據紀錄，病人於今年8月31日曾接種疫苗。然而，當時醫護人員因專注治理病人而未有向衞生署呈報個案。院方經查證後，已於10月8日向衞生署呈報。



一般而言，如病人曾經接種新冠疫苗，並發生屬於接種疫苗的嚴重或非預期異常事件類別，醫護人員會盡快按機制向衞生署呈報。院方就事件引起病人不便致歉，並會提醒前線員工適時呈報相關個案，以免同類事件再次發生。

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記者：鄧凱文