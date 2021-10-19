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【公務員】國安法納考核範圍削吸引力？　聶德權：最重要是「請對人」

政治 19:38 2021/10/19

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聶德權稱，投考人數非他最關注的，最重要是請到對的人。（資料圖片）

港府擬將港區國安法納入公務員招聘的考核範圍，被問到會否擔心投考公務員的人數減少，公務員事務局局長聶德權表示，人數並非他最關注的，「請啱人」才是他最關注的。

今日立法會公務員及資助機構員工事務委員會上，聶德權表示，下次的（公務員）考試周期在明年年中，屆時才會將國安法納入考核範圍，強調和效率無關。

對於未來政府將增設「專員」及推行新選拔聘任機制，新民黨主席葉劉淑儀指，很多公務員擔心或影響晉升機會，以及如何與不同制度、文化背景的人士配合。她又認為，政府要考慮如何引導高級公務員接受新文化、新價值觀、亦應講清楚對政務官及部門首長有何要求。

聶德權指出，公務員首長級的選拔和晉升，並非單純論資排輩，有潛質、有經驗及表現滿意會給予機會晉升。他又提到，過往因為政治、社會或體制原因，令好多公務員推出新政策時，要考慮如何打「打守勢波」，考慮議員拉布或被扣帽子等，但在國安法、愛國者治港落實後，則可更積極主動解決問題。

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責任編輯：林曉君

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