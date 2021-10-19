【食物安全】壽桃牌寬條全蛋麵違反食物標籤規例　未有標明含二氧化硫

▲ 壽桃牌寬條全蛋麵違反食物標籤規例，未有標明含二氧化硫。（網上圖片）

食物安全中心今日（19日）公布，一個預先包裝全蛋麵樣本含有可在某些食物中使用的防腐劑二氧化硫，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。市民應停止食用受影響產品。業界如持有受影響產品，亦應立即停止使用或出售。

中心發言人，中心透過恆常食物監測計劃，從柴灣一超級巿場抽取上述產品樣本作檢測，結果顯示，樣本含二氧化硫。雖然含量低於《食物內防腐劑規例》（第132BD章）列明的最高准許含量，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。

產品詳情：

產品名稱：全蛋麵（寬條）

品牌：壽桃

產地：中國

淨重：每包454克

總代理：新順福食品有限公司

此日期前最佳：2022年12月1日

發言人表示，中心已知會涉事商戶及產品總代理上述違規事項，並指令他們將受影響批次產品停售及下架。有關總代理已按中心指示進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線2461 0190，查詢上述產品的回收事宜。

二氧化硫是一種防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

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責任編輯：李榮忠