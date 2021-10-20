【益生菌治療】理大夥益力多創建實驗室　盼開發益生菌醫病新方案

▲ 理大應用生物及化學科技學系副教授兼未來食品研究院院長黃家興(左)。(冼偉倫攝)

眾所周知益生菌及益生元有助增強免疫能力，促進人體健康。理大上月獲香港益力多捐贈200萬元，成立全球首間由大學與該公司共建的「腸道益生菌益生元與人類健康聯合研究實驗室」，推動食品科學和人類健康領域的跨學科研究，並集中開發益生菌和益生元用於預防及治療腸道、腦部疾病、濕疹和婦女健康的科研工作，處理以往難以根治或未有藥物處理的疾病。

實驗室主任戴自城舉例稱，團隊正利用老鼠研究不同的益生菌及益生元如何治療炎症性腸炎，研究初步顯示，益生菌有效抑制部分發炎因子並減少近半，更可修復已受損的腸結構；針對因癌症療法等而影響腦部功能的情況，團隊亦正研究認知能力受損等問題的成因，並探討用益生菌減輕化療對患者腦部的影響。

另外，團隊正收集本港濕疹患者的皮膚微生物組，冀建立數據庫以研究益生菌對濕疹的潛在益處；及研究絕經前或更年期婦女的陰道內微生物群情況，並利用益生菌改變微生物群以治療婦科疾病。

理大亦於今年5月成立「未來食品研究院」，該院去年引入人類腸道體外模擬系統（SHIME），研究人員可利用系統檢視胃部至降結腸在投入不同類型、劑量的益生菌後的化學反應。

▲ 理大亦於今年5月成立「未來食品研究院」，該院去年引入人類腸道體外模擬系統（SHIME）。(冼偉倫攝)

理大應用生物及化學科技學系副教授兼未來食品研究院院長黃家興解釋，利用此系統可獲取益生菌如何改變人類腸道細菌的詳細數據，有助開發以益生菌作預防和治療疾病的新方案，例如治療藥物及補健品等。他又指，未來有計劃與眼科合作，研究以益生菌治理眼部細菌群組。

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記者：洪芷晴