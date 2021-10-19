  • 26°C
香港時間 : 20211019日 (週二) 21:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【驚險一刻】藍田男嬰爬出窗外「半天吊」　母親反應迅速救回入屋

社會 20:41 2021/10/19

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

藍田男嬰爬出窗外「半天吊」，母親反應迅速救回屋內。

藍田出現驚險一刻，網上有片段流傳，藍田興田邨恩田樓一個單位外竟然有一名男嬰在窗外搖搖欲墜，幸好家人反應迅速，立即抓住男嬰救回安全位置。

在網上片段中看到，一名穿着尿片的男嬰在單位窗外位置「半天吊」，雙腳懸空不斷亂撐亂踢，一名女子隔着窗花將男嬰牢牢抓住，及後救回單位內，有驚無險。據了解，男嬰疑趁家人不為意，貪玩攀上家具，繼而鑽過窗花罅隙，導致整個人爬出窗外。男嬰母親及時發現，反應迅速撲向窗邊，隔着窗花抓住男嬰雙手。

警方表示，事發於下午4時許，警方接獲大廈保安報案，指一名男嬰危懸在大廈外牆外，其後派員到場了解，消防、救護員曾一度到場協助。男嬰已安全獲救，身體只有輕微紅腫，沒有受傷，事件中無人被捕。

最後有驚無險，母親反應迅速將男嬰救回屋內。（網上影片截圖）

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：李榮忠

相關文章

【虐打女嬰】同居男女虐打女嬰押後判刑　辯方指事發前一家用膳場面溫馨
今日 18:40
【虐打女嬰】同居男女虐打女嬰押後判刑　辯方指事發前一家用膳場面溫馨
【食物安全】壽桃牌寬條全蛋麵違反食物標籤規例　未有標明含二氧化硫
今日 19:42
【食物安全】壽桃牌寬條全蛋麵違反食物標籤規例　未有標明含二氧化硫

你可能感興趣

【虐打女嬰】同居男女虐打女嬰押後判刑　辯方指事發前一家用膳場面溫馨
今日 18:40
【虐打女嬰】同居男女虐打女嬰押後判刑　辯方指事發前一家用膳場面溫馨
【食物安全】壽桃牌寬條全蛋麵違反食物標籤規例　未有標明含二氧化硫
今日 19:42
【食物安全】壽桃牌寬條全蛋麵違反食物標籤規例　未有標明含二氧化硫
家具 保安 興田邨 藍田 香港

最高瀏覽

【迪士尼加價】引入全新門票價格分級制　特定日子門票加價約一成
17:11 2021/10/18
【迪士尼加價】引入全新門票價格分級制　特定日子門票加價約一成
【娛圈喜事】戴夢夢宣布下月結婚　準新娘：一起在走是一種幸福
16:03 2021/10/18
【娛圈喜事】戴夢夢宣布下月結婚　準新娘：一起在走是一種幸福
【昏迷女童】7歲哥哥為植物人天瑜祈禱　爸爸盼兒堅強︰妹妹同以前唔一樣
13:23 2021/10/18
【昏迷女童】7歲哥哥為植物人天瑜祈禱　爸爸盼兒堅強︰妹妹同以前唔一樣