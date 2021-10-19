【驚險一刻】藍田男嬰爬出窗外「半天吊」　母親反應迅速救回入屋

▲ 藍田男嬰爬出窗外「半天吊」，母親反應迅速救回屋內。

藍田出現驚險一刻，網上有片段流傳，藍田興田邨恩田樓一個單位外竟然有一名男嬰在窗外搖搖欲墜，幸好家人反應迅速，立即抓住男嬰救回安全位置。

在網上片段中看到，一名穿着尿片的男嬰在單位窗外位置「半天吊」，雙腳懸空不斷亂撐亂踢，一名女子隔着窗花將男嬰牢牢抓住，及後救回單位內，有驚無險。據了解，男嬰疑趁家人不為意，貪玩攀上家具，繼而鑽過窗花罅隙，導致整個人爬出窗外。男嬰母親及時發現，反應迅速撲向窗邊，隔着窗花抓住男嬰雙手。

警方表示，事發於下午4時許，警方接獲大廈保安報案，指一名男嬰危懸在大廈外牆外，其後派員到場了解，消防、救護員曾一度到場協助。男嬰已安全獲救，身體只有輕微紅腫，沒有受傷，事件中無人被捕。

▲ 最後有驚無險，母親反應迅速將男嬰救回屋內。（網上影片截圖）

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記者：李榮忠