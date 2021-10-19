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陳勇：現任立法會議員連任機會大　籲民主派積極參選

政治 21:19 2021/10/19

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民建聯聯絡委員會。（林曉君攝）

立法會換屆選舉提名期即將展開，民建聯突然擴大聯絡委員會，稱將全方位聯絡各界選委，外界揣測，民建聯是想藉此爭取提名。不過，委員會總監陳勇就否認這個說法，強調委員會和選舉無關。至於民建聯參選名單，陳勇就稱，仍處於協調階段，料現任立法會議員連任機會大，他更主動呼籲民主派積極報名參選。

提出「變革香港」的民建聯，曾表示會主動聯絡不同界別的選委，推介民建聯倡議，民建聯聯絡委員會今召開記者會，宣佈相關分工，其中陳勇因身兼身兼全國人大代表、社福界選委，亦是新界社團聯會理事長，因此會負責與上述界別的聯絡工作。

被問到會否參選立法會選舉時，陳勇就話，如果有需要，每一位民建聯成員都已經做好準備。他補充道，新選舉制度下，立法會多了不少席位，規則亦有變化，相信會吸引更多有志之士嘗試，但現時仍處於協調階段，「沒人說得準」，但估計現任立法會議員爭取連任的機會較大。

陳勇又趁機呼籲民主派人士參選，認為參選不代表是認同政府或建制派的想法，又強調如果是自己放棄，到時不要後悔，埋怨是制度不容其參與。他又以新思維狄志遠為例，認為他在選委會選舉中勝出，「是上天都希望香港多元化。」但強調，前提是他願意出來參選，才有機會。至於會否提名狄志遠，陳勇就話，須民建聯內部商議後才決定。

李世榮搬傳單時不慎扭傷右手。（林曉君攝）

另外，特首林鄭月娥昨晚在禮賓府跌傷，右手肘骨折，今日出院時已包紮並帶上手托。而今日記者會上，民建聯中委、新社聯副理事長李世榮右手亦纏著繃帶出場，原來，是因為昨日幫手搬傳單時不小心扭傷，原本以為無大礙，但今日仍覺得好痛，不過，他早上仍堅持開街站，派發工作報告後才去看跌打，自爆治療時痛到「飆眼水」。不過，他就說，對比林太，自己已是輕傷，又祝福林太早日康復。

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撰文 : 傅流螢

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