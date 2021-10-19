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【醫療事故】瑪麗醫院誤當鉀溶液為鹽水沖洗導管　致病人一度心跳停頓

社會 21:36 2021/10/19

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護士誤當鉀溶液為鹽水沖洗導管，致病人一度心跳停頓（資料圖片）

瑪麗醫院今（19日）公布一宗重要風險事件，指一名病人在10月12日於該院接受中央靜脈導管護理程序後，準備接續進行鉀溶液補充治療，期間護士需以生理鹽水冲洗導管，但誤以未經稀釋的鉀溶液進行沖洗程序。護士隨即察覺病人心跳停頓，醫護團隊即時展開急救，病人亦隨即恢復意識，該病人目前於該院內科病房留醫，就其本身疾病繼續接受治療，情況穩定。

院方指，醫生事後為病人進行詳細評估，確認心跳、血壓及血含氧量等讀數回復正常，暫時未有發現相關後遺症。醫護人員會密切監察病人的康復進度及與病人家屬保持聯絡。
 
院方稱非常關注事件，已向病人及其家屬解釋及致歉，並已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處呈報，並歸類為重要風險事件。醫院已經即時檢視濃縮鉀溶液的儲存及使用情況，並提醒醫護人員使用時需小心遵從相關指引。院方將於8星期內提交事件的調查報告。

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記者：鄧凱文

 

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