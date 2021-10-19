【食物安全】食安中心指餅乾含污染物毋須太憂慮　教路2招食得更安心

▲ 食安中心指餅乾含污染物毋須太憂慮，教路2招食得更安心。（iStock圖片）

吃餅乾就不安全嗎？ 食安中心：小心解讀科學報告

餅乾是不少人的日常零食，然而最近有研究報告發現本地出售的預先包裝餅乾含有丙烯酰胺、縮水甘油脂肪酸酯(GE)和氯丙二醇脂肪酸酯(3-MCPDE)，有市民擔心多吃會影響健康。結果看似嚇人，但其實只要小心解讀當中的數據，並採取均衡飲食的生活習慣，作為消費者也不需太過擔心。

丙烯酰胺、GE與3-MCPDE

丙烯酰胺、GE與3-MCPDE都是食物加工過程中產生的物質，無可避免存在於某些類型的食物中。丙烯酰胺是一些含豐富碳水化合物的食物經高溫烹煮（例如煎炸、燒烤或烘焗）時產生的污染物，常見於薯條、薯片、餅乾等食品。而GE與3-MCPDE主要來自經食物中的精煉植物油如棕櫚油、粟米油、花生油等經高溫處理後所產生。根據國際癌症研究機構(IARC)，並沒有充分證據證明丙烯酰胺、GE與3-MCPD會令人類患癌。IARC考慮到丙烯酰胺和GE的基因毒性和對實驗動物的致癌性，評定它為「可能令人類致癌」 (第2A組) 。IARC把3-MCPD列為「或可能令人類致癌」 (第2B組)。

食安中心的風險評估

另一方面，食安中心一直就這些物質作風險評估研究。例如，中心的總膳食研究結果顯示，與歐美比較，本港市民從膳食攝入丙烯酰胺的分量較低。中心亦曾就本地市場食用油脂和嬰兒配方奶粉中的GE含量進行研究，結果顯示本地食用油脂和嬰兒配方奶粉中的GE含量全部低於歐洲、新西蘭及澳洲的同類型研究。

此外，中心曾就本港市民從膳食中攝取3-MCPDE的分量進行評估，結果顯示食物中的3-MCPDE不會對市民健康造成不良影響。中心按上述的研究報告檢出餅乾樣本中3-MCPDE的含量進行風險評估，結果顯示在一般食用情況下，相關樣本不會對市民健康造成不良影響。

小心閱讀數據 避免以偏概全

在數據當道的資訊核爆世代，我們閱讀科學報告時，要小心了解資料的正確性及邏輯性，避免以偏概全。對市民而言，其實只要均衡飲食，日常裡適量吃餅乾還是不需要過份憂慮。如果想吃得健康一點，消費者購買餅乾，應該先留意包裝上的配料表，以及參考營養標籤適量進食。

食安中心早前已制定了《減低食品中丙烯酰胺的業界指引》，協助業界減少在食物（特別是馬鈴薯和穀類製品及炒菜）中丙烯酰胺的含量。中心過往亦曾在業界咨詢論壇推廣相關指引，並向業界介紹及推廣食品法典委員會有關GE及3-MCPDE的實務守則，以協助他們減低食品中GE及3-MCPDE的含量。

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責任編輯：陳麗娜